Мобилизация в Украине: законно ли задержание за нарушение правил воинского учета

Адвокат Роман Симутин объяснил, какие полномочия есть у военной службы правопорядка и в каких случаях могут задерживать уклонистов.

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В Украине продолжается мобилизация военнообязанных граждан. В рамках мобилизационных мероприятий по всей стране стоят блокпосты, на которых останавливают мужчин призывного возраста и проверяют документы. В некоторых случаях после проверки по базе АРМОР мужчинам сообщают, что они находятся в розыске как уклонисты и вызывают военную службу правопорядка, которая проводит задержание и доставляет в ТЦК. О том, кто может проводить задержание за нарушения правил воинского учета и какие полномочия имеет ВСП, рассказал адвокат Роман Симутин.

Военная служба правопорядка – это специальное формирование в составе ВСУ, которая фактически выполняет полицейские функции. Согласно закону "О военной службе правопорядка в ВСУ" и административному кодексу, сотрудники ВСП имеют право:

применять оружие;

проводить задержания;

предотвращать и разоблачать преступления;

охранять и конвоировать задержанных;

осуществлять надзор за дорожным движением.

ВСП может задерживать военнослужащих, военнообязанных и резервистов в ситуациях, предусмотренных пунктом 4 статьи 262 КУоАП:

совершение мелкого хулиганства;

злостное неповиновение должностному лицу ВСП;

нарушение правил хранения огнестрельного оружия;

мелкое воровство;

распитие алкогольных напитков и появление в общественных местах в нетрезвом виде;

нарушение правил дорожного движения;

незаконные действия, связанные с наркотическими веществами.

Симутин подчеркнул, что в списке оснований для задержания отсутствует пункт "нарушение правил воинского учета", поэтому задержание военнообязанных сотрудниками ВСП за уклонение от мобилизации является незаконным.

Кто может задерживать уклонистов

Полномочиями принудительно доставлять военнообязанных в ТЦК наделена полиция, что прописано в пункте 1 статьи 262 КУоАП. Однако, фактически, задержанием это не является.

"Вывод напрашивается очевидный: ни ТЦК, ни ВСП не имеют права задерживать военнообязанных за нарушение правил воинского учета", – резюмировал адвокат.

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