Хотели сдать на металлолом: в Чернигове нашли виновников поломки сигнала воздушной тревоги

По информации представителей полиции, к воровству причастны двое жителей Чернигова. Им грозит от 5 до 8 лет лишения свободы.

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В Чернигове установили личности людей, из-за которых некоторое время в городе не работал сигнал воздушной тревоги. Кабели были украдены. Об этом рассказал сотрудник пресс-службы Главного управления Нацполиции в Черниговской области Сергей Гузь в комментарии "Суспiльне" 12 октября.

По его словам, к преступлению причастны двое жителей Чернигова. Они воровали кабели обеспечения оповещения о воздушных тревогах, чтобы в будущем сдать их на металлолом.

По данному факту сотрудники правоохранительных органов уже открыли уголовное производство по части 4 статьи 185 Уголовного кодекса Украины (кража).

В условиях военного или чрезвычайного положения санкция такой статьи предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 8 лет. Следственные действия по этому делу продолжаются, а личности злоумышленников не раскрываются.

Воздушная тревога в Чернигове: подробности поломки

С 11 октября в городе перестала работать система воздушной тревоги из-за технической неполадки. Начальник Черниговской областной военной администрации Вячеслав Чаус отметил, что восстановительные работы уже начались.

"Из-за технических проблем в Чернигове временно не включаются сирены. Для устранения неисправности уже работают специалисты АО "Укртелеком". Следите за сообщениями на официальных каналах, а также через приложение "Воздушная тревога", — говорится в сообщении.

Позже Вячеслав Чаус отметил, что система была повреждена умышленно, однако во второй половине дня удалось ликвидировать последствия.

Напомним, 12 октября сообщалось, что в Киеве звучала сирена без объявления воздушной тревоги. Позже в Киевской городской военной администрации отметили, что проводилось тестирование работоспособности системы оповещения Печерского района. Никакой опасности не было.