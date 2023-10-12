Хотіли здати на металобрухт: у Чернігові знайшли винуватців поломки сигналу повітряної тривоги

За інформацією представників поліції, до крадіжки причетні двоє жителів Чернігова. Їм загрожує від 5 до 8 років позбавлення волі.

Related video

У Чернігові встановили особи людей, через яких деякий час у місті не працював сигнал повітряної тривоги. Кабелі були вкрадені. Про це розповів співробітник пресслужби Головного управління Нацполіції в Чернігівській області Сергій Гузь у коментарі "Суспільному" 12 жовтня.

За його словами, до злочину причетні двоє жителів Чернігова. Вони крали кабелі забезпечення оповіщення про повітряні тривоги, щоб у майбутньому здати їх на металобрухт.

За цим фактом співробітники правоохоронних органів уже відкрили кримінальне провадження за частиною 4 статті 185 Кримінального кодексу України (крадіжка).

В умовах воєнного або надзвичайного стану санкція такої статті передбачає позбавлення волі на строк від 5 до 8 років. Слідчі дії у цій справі тривають, а особи зловмисників не розкриваються.

Повітряна тривога в Чернігові: подробиці поломки

З 11 жовтня в місті перестала працювати система повітряної тривоги через технічну неполадку. Начальник Чернігівської обласної військової адміністрації В'ячеслав Чаус зазначив, що відновлювальні роботи вже почалися.

"Через технічні проблеми в Чернігові тимчасово не вмикаються сирени. Для усунення несправності вже працюють фахівці АТ "Укртелеком". Слідкуйте за повідомленнями на офіційних каналах, а також через додаток "Повітряна тривога", — ідеться в повідомленні.

Пізніше В'ячеслав Чаус зазначив, що систему було пошкоджено навмисне, однак у другій половині дня вдалося ліквідувати наслідки.

Нагадаємо, 12 жовтня повідомлялося, що в Києві лунала сирена без оголошення повітряної тривоги. Пізніше в Київській міській військовій адміністрації зазначили, що проводилося тестування працездатності системи оповіщення Печерського району. Жодної небезпеки не було.