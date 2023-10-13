ВСУ впервые начали производить больше выстрелов, чем ВС РФ, — OSINT (инфографика)

По словам аналитика, в начале полномасштабного вторжения ВСУ производили около 4 тысяч выстрелов каждый день. Сейчас этот показатель составляет около 9 тысяч выстрелов.

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Украинская армия начала выстреливать больше снарядов, чем российская за сутки. Об этом сообщил OSINT-аналитик под ником HerrDr8 на своем аккаунте в X (ранее Twitter).

По его словам, в начале полномасштабной войны ВС РФ выстреливали в сутки около 63 тысяч снарядов различных типов. Однако после эта цифра начала снижаться до 20 тысяч в сутки. В начале 2023 года она немного выросла до 28 тысяч выстрелов в сутки. После – снова упала и теперь колеблется на уровне до 9 тысяч снарядов в день.

С другой стороны, как сообщил аналитик, наблюдается медленный, но уверенный рост числа артиллерийских выстрелов со стороны Сил обороны Украины. Так, в начале полномасштабного вторжения ВСУ производили около 4 тысяч выстрелов каждый день. Сейчас этот показатель составляет около 9 тысяч выстрелов.

По словам аналитика, к началу вторжения в Украину российские войска владели запасами в примерно 15 млн артиллерийских снарядов разного типа. Но только за 2022 год они потратили 11 млн снарядов и, по неподтвержденным данным, смогли произвести только 1 млн снарядов. К концу сентября 2023 года оккупанты произвели 1,5 млн снарядов, но с начала этого года потратили почти 6 млн снарядов.

HerrDr8 показал сравнительную таблицу и то, как бы это выглядело в формате графика.

Выстрелы ВСУ и ВС РФ Фото: HerrDr8

Напомним, что 13 октября спикер Сил обороны юга Наталья Гуменюк заявила, что ВСУ ежедневно уничтожают пункты ВС РФ под Херсоном. По ее словам, украинские защитники делают все для того, чтобы оставить противника без пополнения снарядов. Для этого и ведется эффективная работа по их позициям.