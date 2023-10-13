ЗСУ вперше почали виробляти більше пострілів, ніж ЗС РФ, — OSINT (інфографіка)

За словами аналітика, на початку повномасштабного вторгнення ЗСУ робили близько 4 тисяч пострілів щодня. Зараз цей показник становить близько 9 тисяч пострілів.

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Українська армія почала вистрілювати більше снарядів, ніж російська за добу. Про це повідомив OSINT-аналітик під ніком HerrDr8 на своєму акаунті в X (раніше Twitter).

За його словами, на початку повномасштабної війни ЗС РФ вистрілювали на добу близько 63 тисяч снарядів різних типів. Однак потім ця цифра почала знижуватися до 20 тисяч на добу. На початку 2023 року вона трохи зросла до 28 тисяч пострілів на добу. Після — знову впала і тепер коливається на рівні до 9 тисяч снарядів на день.

З іншого боку, як повідомив аналітик, спостерігається повільне, але впевнене зростання кількості артилерійських пострілів з боку Сил оборони України. Так, на початку повномасштабного вторгнення ЗСУ робили близько 4 тисяч пострілів щодня. Зараз цей показник становить близько 9 тисяч пострілів.

За словами аналітика, до початку вторгнення в Україну російські війська володіли запасами в приблизно 15 млн артилерійських снарядів різного типу. Але тільки за 2022 рік вони витратили 11 млн снарядів і, за непідтвердженими даними, змогли виробити тільки 1 млн снарядів. До кінця вересня 2023 року окупанти виробили 1,5 млн снарядів, але з початку цього року витратили майже 6 млн снарядів.

HerrDr8 показав порівняльну таблицю і те, який би вигляд це мало у форматі графіка.

Постріли ЗСУ та ЗС РФ Фото: HerrDr8

Нагадаємо, що 13 жовтня спікер Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що ЗСУ щодня знищують пункти ЗС РФ під Херсоном. За її словами, українські захисники роблять усе для того, щоб залишити противника без поповнення снарядів. Для цього й ведеться ефективна робота по їхніх позиціях.