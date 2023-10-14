Подводный взрыв: спутник зафиксировал поражение российского корабля "Павел Державин" (фото)

На снимке заметен подводный взрыв рядом с кораблем проекта 22160, а также два морских беспилотника, которые вероятно, следовали для атаки на российские корабли.

Related video

13 октября российский боевой корабль "Павел Державин" был атакован новыми украинскими дронами. Исследователь H I Sutton показал, что спутниковый снимок зафиксировал атаку.

Во время рейда российских кораблей в бухте временно оккупированного Севастополя был атакован патрульный корабль "Павел Державин", а с ним и буксир, который пришел ему на помощь, о чем официально заявили в Военно-морских силах Украины. Сейчас аналитик опубликовал спутниковый снимок, на котором заметен корабль проекта 22160 "Василий Быков". "Павел Державин" это тоже патрульный корабль проекта 22160.

На снимке заметны скоростные катера вокруг корабля проекта 22160, подводный взрыв и морские бпла Фото: Twitter H I Sutton

На спутнике заметен, вероятно, подводный взрыв, две скоростные лодки возле "Павла Державина", а также еще 2 лодки, которые скорее всего, следовали для атаки на российский боевой корабль. Спутниковый снимок был сделан в 11:47 по Киеву.

В Минобороны РФ заявили, что их авиация уничтожила украинские морские дроны. Однако социальные сети публиковали фото задымления корабля.

Подбитый "Павел Державин"

"Только со второго раза он понял, что ему пора ушиваться из нашего Севастополя. Также подтверждает поражение буксира "Бур", которого сейчас буксируют. У него также есть соответствующие повреждения", — отметил спикер ВМС Украины Дмитрий Плетенчук.

Напомним, 13 октября СМИ писали, что Украина ударила дронами корабль "Павел Державин" и носитель ракет "Буян".

13 октября взорвался российский корабль МРК проекта 21631 "Буян-М"