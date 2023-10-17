Мобилизация в Украине: грозит ли наказание мужчинам, которые добровольно не явились в ТЦК

Адвокат Ростислав Кравец заявил, что информация об обязанности прийти в военкомат в течение 10 дней после введения военного положения является неправдивой.

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Сейчас в Украине действует правовой режим военного положения. Председатель Адвокатского объединения "Кравец и партнеры", адвокат Ростислав Кравец объяснил, могут ли быть привлечены к ответственности мужчины, которые добровольно не явились в военкомат после полномасштабного вторжения Российской Федерации в Украину 24 февраля 2022 года. Об этом 13 октября юрист рассказал изданию Факты.ICTV.

По его словам, у украинских мужчин нет обязательства явиться в территориальный центр комплектования (ТЦК) ни после 24 февраля, ни после 25-го, ни в любое другое время.

Он отметил, что информация об обязанности прийти в военкомат в течение 10 дней после введения военного положения является неправдивой.

"Нет правила, что в течение 10 дней с момента введения военного положения надо появиться в ТЦК. Это вымышленная история", — сказал Ростислав Кравец.

Он отметил, что сроки привлечения к ответственности все пропущены. Кроме того, организовать должным образом реализацию воинского учета и мобилизации должны именно представители ТЦК, а не украинские мужчины.

Военное положение и всеобщая мобилизация в Украине

24 февраля 2022 года президент Владимир Зеленский объявил о введении военного положения по всей Украине. Верховная Рада проголосовала за введение военного положения. С начала полномасштабной войны военное положение и всеобщую мобилизацию в Украине продлевали неоднократно. 27 июля Верховная Рада Украины проголосовала за продление действия военного положения еще на 90 суток, то есть до 18 ноября 2023 года.

Напомним, все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет обязаны обновлять свои данные в ТЦК и СП. Это касается и тех, кто имеет право на отсрочку от призыва от мобилизации.