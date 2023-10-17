Мобілізація в Україні: чи загрожує покарання чоловікам, які добровільно не з'явились у ТЦК

Адвокат Ростислав Кравець заявив, що інформація про обов’язок прийти у військкомат впродовж 10 днів після введення воєнного стану є неправдивою.

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Нині в Україні діє правовий режим воєнного стану. Голова Адвокатського об’єднання "Кравець і партнери", адвокат Ростислав Кравець пояснив, чи можуть бути притягнені до відповідальності чоловіки, які добровільно не зʼявилися у військкомат після повномасштабного вторгнення Російської Федерації в Україну 24 лютого 2022 року. Про це 13 жовтня юрист розповів виданню Факти.ICTV.

За його словами, в українських чоловіків немає зобов’язання зʼявитися у територіальний центр комплектування (ТЦК) ні після 24 лютого, ні після 25-го, ні в будь-який інший час.

Він зауважив, що інформація про обов’язок прийти у військкомат впродовж 10 днів після введення воєнного стану є неправдивою.

"Немає правила, що впродовж 10 днів з моменту запровадження воєнного стану треба з’явитись у ТЦК. Це вигадана історія", – сказав Ростислав Кравець.

Він наголосив, що строки притягнення до відповідальності всі пропущені. Окрім того, організувати належним чином реалізацію військового обліку і мобілізації мають саме представники ТЦК, а не українські чоловіки.

Воєнний стан і загальна мобілізація в Україні

24 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський оголосив про запровадження воєнного стану по всій Україні. Верховна Рада проголосувала за запровадження воєнного стану. Від початку повномасштабної війни воєнний стан і загальну мобілізацію в Україні продовжували неодноразово. 27 липня Верховна Рада України проголосувала за продовження дії воєнного стану ще на 90 діб, тобто до 18 листопада 2023 року.

Нагадаємо, усі чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані оновлювати свої дані в ТЦК і СП. Це стосується і тих, хто має право на відстрочку від призову від мобілізації.