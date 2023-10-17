На кону миллиардные контракты: как изменится польская армия после парламентских выборов

Варшава должна отталкиваться от того, что сейчас в Украине происходит большая война, и если Киев не устоит, то бюджета в 5% ВВП может не хватить. Аналитики считают, что армию продолжат развивать.

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Польша в рамках большой программы модернизации и расширения имеет большое количество вызовов. Новое правительство должно будет определить будущее финансирование, которое должно достичь 4-5% от ВВП. Об этом сообщает польский Defence 24.

Результаты парламентских выборов показывают, что первое место имеет партия "Право и справедливость", которая и была у власти. За ними идет "Гражданская коалиция" и "Третий Путь" с "Левыми". Три оппозиционные партии, скорее всего сформируют коалицию и правительство. Поэтому возникает вопрос, что будет дальше с финансированием армии. Минфин показал, что в бюджет предусмотрели не только 3% ВВП, но и значительные займы на нужды Фонда поддержки Войска Польского.

Сейчас Фонд имеет 10 миллиардов долларов злотых, в 2023-2024 годы планируется увеличить долг еще на 30-40 млрд, а в 2025-2027 годах еще на 70-80 млрд злотых. Для этого выпускают облигации и дотируют бюджет. В издании отмечают, что только во время последней выставки вооружений MSPO было подписано контрактов на более 100 млрд злотых, а дальше еще огромные контракты с Южной Кореей, США и польской оборонкой. Стоимость контрактов переваливают за 100 млрд злотых.

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Именно из-за того, что многие контракты еще не завершены, у Фонда поддержки армии и запланирована такая большая задолженность. Значительная часть приобретений в армию — это кредиты. Авторы считают, что вариант срыва программы модернизации можно считать очень маловероятным. Полномасштабная война в Украине и другие геополитические угрозы не позволят экономить на армии. К тому же часть контрактов уже подписана и не зависит от выборов.

Вопрос заключается в том, будут ли давать новые займы для Фонда поддержки. Если "Право и справедливость" придет к власти после выборов, она, вероятно, захочет продолжать свой нынешний курс. Вопрос в том, какой будет на это реакция финансовых рынков, особенно если ныне правящая партия будет вынуждена создать правительство меньшинства.

Если победит оппозиция

Если правительство сформирует оппозиция, то опасений относительно модернизации армии тоже почти нет. Бывший глава Минобороны Томаш Семоняк во главе оппозиции говорит, что сокращения расходов на оборону не будет. Однако Фонд поддержки Войска Польского может не иметь таких кредитов. Надо будет провести аудит, и возможно, ограничить объем запланированных контрактов. Может уменьшиться количество зарубежных контрактов.

Ключевой вызов для Польши — это война в Украине. Несмотря на поражения РФ, они не отступают от планов и постоянно расширяют финансирование армии. Если Украина проиграет войну, а РФ продолжит интеграцию в свои клинья Беларусь, то 5% от ВВП может быть недостаточным для финансирования армии. Поэтому это нужно учитывать в первую очередь, пишут аналитики.

Напомним, 9 октября Польша отобрала у посольства РФ территорию и отдала своим военным.

3 октября Польша отремонтировала первые танки Leopard 2A4 для ВСУ, которые были повреждены во время боевых действий.