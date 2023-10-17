Серьезная угроза: Тайвань опасается китайских крылатых ракет DF-100

В отчете Минобороны отмечается, что ракеты будут использованы в случае вторжения на Тайвань. По некоторым оценкам, DF-100 имеет радиус действия 2-3 тысячи километров.

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Министерство национальной обороны Тайваня в отчете предупреждает, что китайская крылатая ракета DF-100 несет большую угрозу для острова. Об этом сообщает Taipei Times.

Представители Минобороны подали замечания в отчете о бюджете обороны. В документе названы основные преимущества и угрозы со стороны Китая:

гиперзвуковые баллистические ракеты;

сверхзвуковые крылатые ракеты большой дальности;

реактивная артиллерия.

Ожидается, что все оружие будет применено для обеспечения огневой поддержки Народно-освободительной армии при осуществлении десантной или воздушно-десантной операции на Тайване. Отдельно аналитики выделили ракеты DF-100. Она использует прямоточный двигатель, который должен ускорить ракету до скорости 4 Маха (почти 5000 км/ч) и максимальной высоты 30 км. Наводится на цель боеприпас благодаря инфракрасному изображению, спутниковой и инерционной системам. Дальность ракеты точно неизвестна, но некоторые эксперты оценивают ее в 2000-3000 км.

В отчете Воздушных сил США за 2020 год было указано, что ракеты DF-100 развернули в составе 656-й бригады ракетных войск НОАК. Если дальность ракеты действительно составляет 2-3 тысячи км, то под угрозой оказывается не только Тайвань, но и Япония, Южная Корея и даже северные регионы Филиппин. Перехватывать ракеты должен американский ЗРК Patriot PAC-3.

Напомним, 12 октября Китай использовал гражданские корабли для переброски армии во время учений.

3 октября на Тайване похвастались морскими БПЛА для военных, которые смогут быть дронами-камикадзе.