Серйозна загроза: Тайвань побоюється китайських крилатих ракет DF-100

У звіті Міноборони зазначається, що ракети будуть використані у випадку вторгнення на Тайвань. За деякими оцінками, DF-100 має радіус дії 2-3 тисячі кілометрів.

Related video

Міністерство національної оборони Тайваню у звіті попереджає, що китайська крилата ракета DF-100 несе велику загрозу для острова. Про це повідомляє Taipei Times.

Представники Міноборони подали зауваження у звіті про бюджет оборони. В документі названі основні переваги та загрози з боку Китаю:

гіперзвукові балістичні ракети;

надзвукові крилаті ракети великої дальності;

реактивна артилерія.

Очікується, що вся зброя буде застосована для забезпечення вогневої підтримки Народно-визвольної армії при здійсненні десантної або повітряно-десантної операції на Тайвані. Окремо аналітики виділили ракети DF-100. Вона використовує прямопотоковий двигун, який має прискорити ракету до швидкості 4 Маха (майже 5000 км/год) та максимальної висоти 30 км. Наводиться на ціль боєприпас завдяки інфрачервоному зображенню, супутниковій та інерційній системам. Дальність ракети достеменно невідома, але деякі експерти оцінюють її у 2000-3000 км.

У звіті Повітряних сил США за 2020 рік було вказано, що ракети DF-100 розгорнули в складі 656-ї бригади ракетних військ НВАК. Якщо дальність ракети дійсно складає 2-3 тисячі км, то під загрозою опиняється не тільки Тайвань, а й Японія, Південна Корея та навіть північні регіони Філіппін. Перехоплювати ракети має американський ЗРК Patriot PAC-3.

Нагадаємо, 12 жовтня Китай використав цивільні кораблі для перекидання армії під час навчань.

3 жовтня на Тайвані похвалились морськими БПЛА для військових, які зможуть бути дронами-камікадзе.