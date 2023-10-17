Россияне снова маскируются под украинское радиовещание на Харьковщине, — ОВА

В местной военной администрации отметили, что это не первая попытка россиян маскироваться под украинское вещание, чтобы дезинформировать население Харьковщины.

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Российские оккупанты снова пытаются распространять фейковое радиовещание на Харьковщине. Об этом сообщает пресс-служба Харьковской областной военной администрации.

"В Харькове и области на частоте 90,2 FM российские оккупанты пытаются вести фейковое радиовещание под названием "Слобожанское FM", — говорится в сообщении.

В ОВА отмечают, что это не первая попытка врага маскироваться под украинское вещание и дезинформировать население Харьковщины.

Кроме того, в военной администрации призвали "слушать только проверенную информацию" и опубликовали рекомендованный список частот:

Балаклея — 104,9 МГц;

Змиев — 90,8 МГц;

Близнецы — 100,1 МГц;

Барвенково — 103,4 МГц.

Напомним, глава Нацсовета Ольга Герасимьюк заявляла, что Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания совместно с другими профильными органами работает над вопросом регулирования мессенджера Telegram. В правительстве убеждены, что через соцсеть распространяются пророссийские нарративы.

Ранее российские СМИ распространяют информацию о проведении аукциона в Ялте, Крым, где была выставлена на продажу квартира, принадлежащая супруге президента Украины Елене Зеленской.

Также 3 июля в СМИ сообщали, что российские спецслужбы научились отслеживать общение в мессенджерах. В частности, речь шла о Signal, WhatsApp и Telegram.