"У нас есть возможности": Черноморскому флоту РФ недолго осталось жить, — эксперт (видео)

Севастопольская бухта стала для Черноморского флота России местом, где его точно ждет поражение. Кремль из-за угрозы ударов сейчас размещает свои корабли в районе Новороссийска.

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Российской Федерации пришлось выводить корабли из традиционных и удобных мест дислокации. Украина продемонстрировала возможности вооружения и провела ряд успешных операций по российскому Черноморскому флоту. ВМС РФ пришлось передислоцировать некоторые военные корабли из Севастополя в Новороссийскую бухту. Об этом заявил эксперт по национальной безопасности Иван Варченко 17 октября в эфире телеканала FREEДОМ.

"Севастопольская бухта вместо того, чтобы быть уютной, оказалась для Черноморского флота РФ местом, где его точно ждет поражение, где его ждут удары украинскими разными беспилотными системами, в том числе украинского ракетного оружия и беспилотников, надводных и подводных беспилотных летающих аппаратов", — отметил Варченко.

Эксперт обратил внимание, что Россия, стремясь сохранить корабли, сосредотачивает сейчас свой флот в районе Новороссийской бухты.

"Мы видим, что они (россияне — ред.) уже убежали, в лучшем случае на уровень Керчи готовы бежать. На уровне Новороссийской бухты сосредотачивают свои корабли — носители ракет "Оникс" и других систем. Российскому флоту недолго осталось жить, мы их все равно уничтожим. У нас есть возможности, мы это продемонстрировали. И, скорее всего, этот год станет последним для Черноморского флота", — считает он.

По словам Ивана Варченко, Украина с территории Запорожской области имеет возможность бить по российским кораблям, которые базируются у побережья Крыма и в Азовском море.

"Мы сейчас не имеем прямого доступа к Азовскому морю. Им кажется, что так они могут укрыться. Поэтому, скорее всего, они откажутся от этой затеи и будут стараться все-таки держаться ближе к российским границам. Туда ATACMS не достанут, но туда достанет другое украинское оружие", — считает эксперт по нацбезопасности.

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Напомним, утром 18 октября росСМИ заявили об атаке БПЛА на Евпаторию и Сакский район. По данным местных Telegram-каналов, российская ПВО пытается подавить атаку дронов. Сообщается, что часть из них перехватили.