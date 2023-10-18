От взрыва в больнице Сектора Газы погиб 471 человек, — Минздрав Палестины

По словам чиновников Палестины, в результате боевых действий в Секторе Газа погибло более 3 тыс. человек. Кроме того, более тысячи находятся под завалами разрушенных домов.

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17 октября стало известно о взрыве в больнице Аль-Ахли в Секторе Газа, в результате чего под завалами могли оказаться сотни людей, а в здании начался пожар. Представитель Минздрава Палестины сообщил о более 700 пострадавших от инцидента в медучреждении. О деталях выступления представителя палестинского правительства сообщил катарский телеканал Al Jazeera.

Палестинцы заявили, что в Аль-Ахли погиб 471 человек, получили ранения — 314 человек, из них 28 находятся в тяжелом состоянии. Кроме того, проинформировали об общей ситуации в регионе.

Как утверждают представители Палестины, за время боевых действий в Секторе Газа погибло 3576 человек, получили ранения — 12 тыс. Также сообщают о 1300 человек, которые находятся под завалами домов.

Al Jazeera о событиях в Аль-Ахли в Секторе Газа 17 октября Фото: Al Jazeera

Война в Израиле: детали удара по больнице Аль-Ахли

Отметим, о взрыве в больнице Аль-Ахли стало известно около 20 часов 17 октября. Представители движения ХАМАС заявили в первые минуты после инцидента, что причина взрыва — якобы целенаправленное попадание ракеты Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ).

Позже командование ЦАХАЛ заявило, что не причастно к удару по больнице. Согласно данным израильтян, причина взрыва — падение ракеты, которую террористы ХАМАС неудачно запустили по территории Израиля.

В сети проанализировали траекторию полета ракеты, записанной камерой видеонаблюдения. Геолокация, а также фотографии с места событий показали, что ракета стартовала с территории Сектора Газа и летела в направлении одного из израильских городов. Кроме того, командование ЦАХАЛ 18 октября опубликовало видео местности возле больницы. Видео свидетельствует, что ракета упала не на больницу, а на стоянку рядом. При чем здания при этом не пострадали.

Президент США Джо Байден прокомментировал инцидент в больнице Аль-Ахли. Политик уверен, что Израиль не причастен к удару по медучреждению.

Между тем сторонники праворадикальных исламистов ХАМАС, услышав о событиях в больнице, начали митинги в поддержку террористов. При этом митингующие уверены, что ракета была запущена ЦАХАЛ и не признают аргументов, доказывающих обратное.

Напоминаем, агентство Bloomberg сообщило о планах властей Израиля договориться с компанией Starlink по доступу к спутниковой связи. Сейчас договоренности еще нет, а владелец компании Илон Маск хранит молчание. Между тем командование ЦАХАЛ воспользовалось опытом боевых действий в Украине. В частности, использовало специальные металлические решетки для защиты бронемашин от атак ударных беспилотников.