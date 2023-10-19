"Ответ на обстрелы": Израиль атаковал объекты "Хезболлы" в Ливане, — ЦАХАЛ

По данным командования, удары наносились по наблюдательному пункту на морском побережье Ливана, откуда исламисты вели огонь по приграничным территориям Израиля.

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Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) провела атаки по объектам, принадлежащим террористической организации "Хезболла" на территории Ливана. Об этом сообщает ЦАХАЛ.

В ЦАХАЛ заявляют, что удары были нанесены в ответ на инциденты со стрельбой по Израилю за прошедшие сутки.

"За последние несколько часов Армия обороны Израиля нанесла удары по объектам, принадлежащим "Хезболле", вдоль ливанской границы. Это стало ответом на обстрелы в среду", — говорится в сообщении.

В сообщении также отмечается, что среди атакованных объектов находился наблюдательный пункт, расположенный у морского побережья, откуда совершались ракетные атаки против Рош-га-Никри.

Утром 7 октября боевики ХАМАС нанесли массированный ракетный удар по территории Израиля из Сектора Газа. Было выпущено более 2200 ракет. Боевики напали на военную базу и начали расстреливать мирных жителей в приграничных с Палестиной населенных пунктах.

Армия Израиля объявила операцию "Железные мечи" против ХАМАС. Через несколько часов Армия обороны Израиля нанесла ракетные удары по Сектору Газа. В Пентагоне заявили, что США готовы сделать все, чтобы Израиль мог защититься от нападения боевиков ХАМАС.

Украинские власти осудили нападение исламских боевиков ХАМАС на Израиль. МИД Украины поддержало Израиль в его праве защищать свой народ.