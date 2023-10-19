Огневых групп ВСУ станет больше: Зеленский ввел в действие план СНБО по защите инфраструктуры

Представители СНБО поручили правительству в течение десяти дней усилить защиту объектов критически важной инфраструктуры. Готовится также и план мер по восстановлению поврежденных или разрушенных объектов.

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Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО, предусматривающее защиту и бесперебойную работу объектов критической инфраструктуры и энергетики на период военного времени. Соответствующий указ № 695/2023 подписан 17 октября.

Представители СНБО поручили правительству в течение десяти дней усилить защиту объектов критически важной инфраструктуры.

Более того, увеличат и количество огневых групп из состава ВСУ и Нацгвардии, которые обеспечивают безопасность и защиту этих объектов от ударов с воздуха. Предусмотрено и создание резервов оборудования и запчастей, чтобы восстановить работу на случай повреждения критической инфраструктуры.

В довершение всего, в Кабмине за три месяца планируют утвердить План мер для восстановления объектов критической инфраструктуры, которые были разрушены или повреждены.

Отмечается, что в Украине проводится крупнейшая за времена независимости ремонтная кампания на энергетических объектах из-за массированных ракетно-дроновых атак по украинским городам, которые начались осенью 2022 года.

Вместе с тем, по словам премьера Дениса Шмыгаля, Украина подходит к зиме восстановленной и подготовленной к новым атакам и террору.

Напомним, что в Мининфраструктуры назвали сроки установки защиты на ключевые подстанции. Заместитель министра инфраструктуры Мустафа Найем сообщил, что делается все возможное для скорейшего сооружения защитных конструкций на основных 22 энергообъектах.

Также сообщалось, что министр энергетики Герман Галущенко 16 октября заявил, что основной текущий риск — массированные удары ВС РФ. Оккупантам, вероятно, вновь придется прибегнуть к тактике обстрелов энергоинфраструктуры.