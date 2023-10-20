Поразит США: КНР мог разработать новую межконтинентальную баллистическую ракету, — Пентагон

В отчете для Конгресса говорится о том, что новая ракета не будет иметь ядерную боеголовку, но сможет поразить материковую часть США и Гавайи.

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Американская армия обеспокоена тем, что Народно-освободительная армия Китая может разработать и поставить на вооружение новую межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом сообщает The War Zone.

Китайцы могут получить новую ракету, которая сможет достичь не только материковой части США, но и Гавайи и Аляску. Однако отмечается, что ракета будет поставляться без ядерной боеголовки. КНР могли создать новую ракету, чтобы удерживать цели в Соединенных Штатах в зоне удара. Также это должно сдерживать американцев от вероятной ядерной мести.

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"Со временем китайцы расширились, включив баллистические ракеты средней и малой дальности и их обычные силы. И сейчас мы видим, что они продолжают идти по этому пути, и мы видим возможную заинтересованность в разработке обычной МБР", — заявил один из представителей Пентагона во время пресс-брифинга.

Пентагон подчеркнул, что НОАК может создавать обычную межконтинентальную баллистическую ракету. Об этом говорится в ежегодном отчете для Конгресса о развитии китайской обороны и безопасности.

Также по оценке американских военных, Китай имеет не менее 500 ядерных боеголовок, за год они создали 100 ядерных боеголовок. К 2035 году их количество может достичь 1500 единиц. Военные отметили, что китайцы создают больше ядерного вооружения, чем оценивалось ранее.

Кроме этого Народно-освободительная армия Китая имеет ряд усовершенствованных ядерных межконтинентальных баллистических ракет на разных стадиях разработки и внедрения, в частности DF-5C, которая имеет боеголовку мощностью в несколько мегатонн.

Напомним, 19 октября в Минобороны США заявили, что КНР увеличили арсенал ядерных ракет на 100 единиц.

18 октября в СМИ написали, что Китай предлагает свою модель мирового порядка.