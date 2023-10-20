В Харьковской области мужчину отправили в тюрьму из-за "нежелания брать оружие в руки"

44-летний осужденный прошел медкомиссию, после чего ему вручили новую повестку в ТЦК. Мужчина, пытаясь избежать мобилизации, некоторое время скрывался на даче у знакомого.

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В Харьковской области жителя освобожденного города Балаклея приговорили к 3-м годам тюрьмы за уклонение от призыва. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Харьковской области 20 октября.

По информации следствия, 44-летний мужчина прошел военно-врачебную комиссию и был признан пригодным к прохождению военной службы в ВСУ. В феврале 2023 года он получил повестку в территориальный центр комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП), после чего должен был отправиться в воинскую часть. Этого так и не произошло.

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"Однако мужчина решил не прийти и скрывался у своего знакомого на даче. В судебном заседании обвиняемый полностью признал свою вину. Он объяснил, что не готов брать оружие в руки и нацеливать на другого человека", — говорится в сообщении.

В соответствии с частью 3 статьи 22 Закона Украины "О мобилизационной подготовке и мобилизации" граждане обязаны явиться в воинские части или на сборные пункты территориального центра комплектования и социальной поддержки в сроки, указанные в полученных документах, отметили в Харьковской областной прокуратуре.

Теперь 44-летний мужчина осужден на 3 года лишения свободы и сейчас продолжается срок на подачу апелляционного обжалования.

Напомним, 18 сентября сообщалось, что в Молдове задержали 11 "уклонистов", которые пытались сбежать из Украины и незаконно пересекли границу. Одного из украинцев подозревают в том, что он провел своих соотечественников через молдавскую границу. По данным пограничной полиции, организаторы схемы должны были получить более 40 000 евро.