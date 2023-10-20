В РФ на 30% сократились запасы САУ "Нона-С" на складах, — OSINT-анализ (фото)

Всего на хранении в РФ находилось около 500 САУ "Нона-С", из которых более 130 сняли с хранения. За время полномасштабной войны оккупанты потеряли 48 таких артустановок.

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До полномасштабного вторжения в РФ хранилось 500 САУ 2С9 "Нона-С" на складах. Большая часть из них хранилась под открытым небом. Об этом сообщает OSINT-аналитик High Marsed.

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Аналитик смог обнаружить через спутниковые снимки 416 САУ "Нона-С". Другие 84 могут храниться или хранились в ангарах. Сейчас автор пересчитал количество машин на базах хранения и пришел к выводу, что более 130 машин было снято с хранения — это 31% от общего наличия артустановок.

Российские САУ "Нона-С" стоят под открытым небом, поэтому без восстановления их в бой не бросить

Все САУ хранятся на таких базах:

94-я база — было 156, осталось 95;

216-я база — было 20, стало 21;

120-я база — было 176 осталось 124;

243-й склад — было 16 стало 15;

80-я база — было 6, так и осталось;

7020-тый склад — было 42 осталось 25.

Автор предполагает, что с 243-го склада забрали одну "Нону-С", потому что только она была в пригодном к восстановлению состоянии. Также артиллерийские машины хранятся под открытым небом, поэтому у многих плохое техническое состояние и без восстановления вернуть их в строй не удастся. У меньшей части "Нон-С" отсутствуют пушки, поэтому они годятся только для донорства для других САУ. Перестали производить машины в 1989 году.

"Нона-С" на хранении

"Нона-С" — это советская 120-мм самоходная артиллерийско-минометная установка. За время производства было изготовлено около 1400 машин. Максимальная дальность стрельбы САУ составляет 12,8 км. По данным Oryx, ВС РФ потеряли 46 машин "Нона-С" и "Нона-СВК". 8 машин стали трофейными.

Напомним, 5 сентября украинские дроны уничтожили сразу две САУ "Нона" и БМП российских оккупантов.

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