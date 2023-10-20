"Попробуют развить успех": ВС РФ готовятся наступать в ближайшие недели, — разведка Эстонии

Руководитель ведомства Антс Кивисельг предупредил, что российские склады пополнились на 350 тысяч артиллерийских снарядов. Кроме того, враг наращивает силы перед новым наступлением и уже готов бить по украинской инфраструктуре.

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Россия получила дополнительные снаряды и готовится к новому наступлению на территории Украины. Об этом заявил глава эстонской разведки Антс Кивисельг, как передали в URR 20 октября.

По оценке ведомства, сейчас ВС РФ сосредоточились на двух участках фронта — на Авдеевском и Лимано-Купянском направлениях. Несмотря на то, что Москва называет действия своих сил обороной, в Эстонии убеждены, что враг готовится к новому наступлению.

"Агрессор пытается снять с себя это клеймо и показать своему народу, что они занимаются активной обороной, а не каким-то нападением. Однако я должен признать, что действия, которые предпринимает РФ на востоке и на северо-востоке могут привести к тому, что в ближайшие недели армия РФ попытается развить успех, направить туда дополнительные силы и перейти в наступление на том участке фронта", — сказал Кивисельг.

Руководитель разведки рассказал, что в Краснодарский край РФ была доставлена тысяча морских контейнеров из Северной Кореи. По его словам, арсенал российских оккупантов пополнился 350 тысячами артиллерийских снарядов.

"Если мы до сих пор видели, что Россия выпускает около 10 000 снарядов за одни сутки, то количества боеприпасов, которые направила Северная Корея, должно хватить на месяц-полтора. Также не стоит забывать, что приближается зима. Конечно, снова начнутся атаки на энергетическую инфраструктуру", — отметил Кивисельг.

Он предупредил, что страна-агрессор уже закончила подготовку к таким ударам. По предположению эстонского разведчика, атак на украинскую инфраструктуру можно ожидать уже в ближайшие недели или месяц.

В то же время полковник Сил обороны Эстонии Ханнес Тоомсалу подверг сомнению способность ракет ATACMS существенно повлиять на ситуацию на фронте. По его словам, вооружение будет иметь эффект лишь пару месяцев — до реорганизации тылов ВС РФ.

"Их ATACMS поражают цели на дистанцию в 165 км максимум. За ними будут следить, но в результате случится то же самое, что и с HIMARS. Тогда первые пару месяцев украинцы успешно поражали цели в пределах радиуса поражения, а потом россияне оттянули свои тылы дальше, перевезли склады, командные пункты дальше от зоны поражения HIMARS", — объяснил Тоомсалу.

Однако в эстонском генштабе отметили, что ВСУ могут в ближайшее время прорвать вражескую оборону и выйти на оперативное пространство.

Напомним, расследователи информировали, что Россия получила от Северной Кореи артиллерийские снаряды 122-мм и 152-мм. Сообщалось, что снаряды были изготовлены в 2000-х годах и являются относительно новыми.

20 октября в ВСУ рассказали о ситуации на Лимано-Купянском направлении. По словам пресс-офицера Евгения Назаренко, российские оккупанты изменили тактику своих штурмов и отправляют в бой хорошо подготовленных бойцов.