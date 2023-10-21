"Мы справимся с этим": в НАТО рассказали, будут ли поддерживать Украины и Израиль одновременно

Заместитель генсека НАТО Мирча Джоанэ заявил, что у НАТО есть конкретные оборонные планы для противодействия двум угрозам – России и терроризму.

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У НАТО достаточно ресурсов для одновременной поддержки Израиля в войне с террористами ХАМАСа и Украины в войне с Россией. Об этом заявил заместитель генерального секретаря НАТО Мирча Джоанэ, пишет на Digi 24.

"Я думаю, у нас достаточно ресурсов на уровне нашего Альянса. В 32 странах НАТО, включая Швецию, я надеюсь, проживает более 1 миллиарда человек и на них приходится более 50% мирового ВВП. Это ресурсы, позволяющие не отвлекать внимание от того, что мы должны делать в поддержку Украины", — сказал Мирча Джоанэ.

По его словам, у НАТО есть конкретные оборонные планы для противодействия двум угрозам – России и терроризму.

Джоанэ также отметил, что в Кремле были бы рады, если бы Альянс стал бы уделять больше внимания Ближнему Востоку, а не Восточной Европе. Однако этого не произойдет.

"Мы сможем справиться с этими двумя ситуациями, мы надеемся как можно быстрее успокоить ситуацию на Ближнем Востоке и продолжать поддерживать Украину", — добавил Джоанэ.

По его словам, даже новый возможный конфликт на Ближнем Востоке не застанет НАТО врасплох.

Напомним, что 18 октября сообщалось, что войска НАТО тренируются наносить ядерный удар по РФ. Глава оборонного ведомства РФ утверждает, что войска НАТО на учениях регулярно отрабатывают применение ядерного оружия по территории РФ с помощью авиации США и ядерных сил НАТО.

Также полковник запаса ВСУ, военный эксперт Петр Черник считает, что вероятность конфликта между Израилем и Украиной на почве распределения американских вооружений равна нулю. Он рассказал Фокусу, что две войны несопоставимы по масштабу.