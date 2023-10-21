ВСУ уничтожили российскую САУ "Нона", которую россияне пытались спрятать (видео)

Воины отдельной егерской бригады ДШВ ВСУ нашли вражескую САУ с помощью дрона "Лелека-100". Сразу после этого оператор дрона передал координаты и скорректировал работу украинских орудий.

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Украинские военные уничтожили самоходную артиллерийскую установку "Нона" ВС РФ, которую оккупанты пытались спрятать в посадке. Об этом сообщили на Telegram-канале Десантно-штурмовых войск ВС РФ.

Сообщается, что украинский разведывательный БПЛА "Лелека-100" 71-й отдельной егерской бригады ДШВ обнаружил вражескую САУ. Ее россияне хотели спрятать в одной из посадок на одном из самых горячих участков фронта.

"Сразу после этого оператор дрона передал координаты и корректировал работу орудий. Артиллерия дружественного подразделения точным ударом уничтожила вражескую технику", — говорится в сообщении.

Также было опубликовано видео уничтожения вражеской техники.

ВСУ уничтожили САУ "Нона" ВС РФ

Что такое САУ "Нона"

Еще советская 120-мм дивизионно-полковая авиадесантная САУ. Разработана на базе шасси плавающего гусеничного бронетранспортера БТР-Д. Предназначено для подавления живой силы, артиллерийских и минометных батарей, ракетных установок, бронированных целей, огневых средств и пунктов управления.

Напомним, что пресс-офицер 68 отдельной егерской бригады имени Олексы Довбуша Евгений Назаренко заявил, что ВС РФ изменили тактику штурмов под Купянском. Так, Российские оккупанты теперь бросают на Лимано-Купянское направление не колонны техники, а малые штурмовые группы. В ВСУ отметили, что имеют дело с хорошо подготовленными вражескими бойцами, но те не имеют успеха.

Также сообщалось, что представитель 110 ОМБр имени генерал-хорунжего Марка Безручко Антон Коцуконь заявил, что ВС РФ несут потери, но ежедневно штурмуют Авдеевский террикон. Российские войска ежедневно бросают новых бойцов на террикон под Авдеевкой, который им не удается взять под контроль. В ВСУ рассказали, чем завершаются попытки наступления врага.