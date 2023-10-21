Есть три сценария: Кремль попытается ослабить Украину вне фронта, — СМИ

Зима, вероятно, замедлит наступление украинской и российской стороны. Российская Федерация может захотеть повлиять на альянс Украины с западными странами, рассказали в СМИ.

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Российская Федерация может сосредоточиться на политической борьбе против Украины и пропаганде, а не на наступлении на линии фронта. Об этом сообщило издание Express.co.uk

Издание со ссылкой на экспертов отметило, что зимой, вероятно, замедлится наступление украинской и российской стороны, однако бои будут продолжаться на многих фронтах.

"Будущая морозная погода неизбежно замедлит маневры на поле боя, Кремль может попытаться ослабить Украину на других фронтах, вероятно, имея целью ее альянс с западными государствами", — говорилось в сообщении.

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По мнению геополитического обозревателя Ирины Цукерман, существует три способа, которыми Россия может попытаться навредить Киеву. Одна попытка может быть направлена на сдерживание военной помощи Украине со стороны западных союзников, в частности ее могут осуществить через политические лобби, компании влияния и пропаганду

Второй способ может быть нацелен на замедление финансирования и вооружения Украины, что нанесет психологический удар и заставит ее изменить приоритеты и боевые стратегии.

По ее словам, третьей стратегией может быть распространение скепсиса относительно успеха контрнаступления и использование других тем, а именно коррупция, расходы и мантра "бесконечных войн".

Напомним, 20 октября командующего ОСУВ "Север" генерал-лейтенант Сергей Наев рассказал, что в Брянской, Курской и Белгородской областях Российская Федерация развернула почти 20-тысячную группировку войск. В частности, на вооружении подразделений находятся танки, ББМ, артиллерийские и реактивные системы, средства ПВО и оперативно-тактические ракетные комплексы

18 октября президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что ВС РФ будут патрулировать над Черным морем с помощью истребителей МиГ-31, которые будут вооружены комплексами "Кинжал". По словам лидера России, патрулирование не является угрозой с российской стороны.