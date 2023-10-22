За один бой — минус 9 единиц техники: десантники ВСУ эффектно уничтожили танки ВС РФ (видео)

Войска РФ хотели проверить оборону 79-й десантно-штурмовой бригады и на рассвете пошли в атаку. Разведка сразу заметила их: противотанковые ракетные комплексы сожгли почти всю технику.

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Николаевские десантники из 79-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в бою в Донецкой области уничтожили пять танков, четыре боевых машин пехоты и два десятка бойцов пехоты ВС РФ. Об этом сообщило командование Десантно-штурмовых войск ВСУ в Facebook.

По данным военных, оккупанты снова проверили устойчивость обороны десантников. На рассвете россияне пошли на штурм позиций, применив дымовую атаку. Разведка своевременно заметила движение вражеской колонны, десантники начали бить по ним из артиллерии, говорится в сообщении.

"Когда враг подошел на необходимое расстояние, в бой вступили противотанкисты. Они точным огнем из противотанковых ракетных комплексов начали сжигать технику оккупантов", — заявило командование.

В бою с российскими захватчиками десантники активно применяли дроны-камикадзе и беспилотные летательные аппараты с устройствами сброса взрывчатки.

Напомним, что Силы обороны Украины заметили недавно снижение активности ВС РФ возле Авдеевки. Захватчики также начали рыть тоннели в направлении города, чтобы устроить "неожиданность" для ВСУ.

По словам военного эксперта Петра Черника, Авдеевка — это ворота для выхода российских войск на оперативный простор Донецкой области. Приказ о взятии города любой ценой мог отдать лично российский президент Владимир Путин.