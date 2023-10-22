За один бій — мінус 9 одиниць техніки: десантники ЗСУ ефектно знищили танки ЗС РФ (відео)

Війська РФ хотіли перевірити оборону 79-ї десантно-штурмової бригади й на світанку пішли в атаку. Розвідка одразу помітила їх: протитанкові ракетні комплекси спалили майже всю техніку.

Related video

Миколаївські десантники із 79-ї окремої десантно-штурмової бригади ЗСУ в бою на Донеччині знищили п'ять танків, чотири бойові машини піхоти і два десятки бійців піхоти ЗС РФ. Про це повідомило командування Десантно-штурмових військ ЗСУ у Facebook.

За даними військових, окупанти знову перевірили стійкість оборони десантників. На світанку росіяни пішли на штурм позицій, застосувавши димову атаку. Розвідка вчасно помітила рух ворожої колони, десантники почали гатити по них із артилерії, йдеться в повідомленні.

"Коли ворог підійшов на необхідну відстань, у бій вступили протитанкісти. Вони точним вогнем із протитанкових ракетних комплексів почали спалювати техніку окупантів", — заявило командування.

У бою з російськими загарбниками десантники активно застосовували дрони-камікадзе та безпілотні літальні апарати з пристроями скидання вибухівки.

Нагадаємо, що Сили оборони України помітили нещодавно зниження активності ЗС РФ біля Авдіївки. Загарбники також почали рити тунелі в напрямку міста, щоб влаштувати "несподіванку" для ЗСУ.

За словами військового експерта Петра Черника, Авдіївка — це ворота для виходу російських військ на оперативний простір Донецької області. Наказ про взяття міста за будь-яку ціну міг віддати особисто російський президент Володимир Путін.