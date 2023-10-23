Два ракетоносителя и 16 "Калибров": флот РФ вышел на боевое дежурство в Черном море (инфографика)

По информации Военно-Морских сил Украины, российские оккупанты продолжают нарушать международное право, выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря.

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На боевом дежурстве в Черном море сейчас находятся два российских корабля-ракетоносителя, которые могут быть оснащены крылатыми ракетами общим залпом до 16 "Калибров". Об этом сообщает пресс-служба Военно-Морских сил ВСУ на собственном Facebook.

По информации ВМС Украины, в Азовском море дежурит один вражеский корабль, но он не является носителем ракет.

Кроме того, за сутки в интересах России проход Керчь-Еникальским проливом осуществили:

в Азовское море — 21 судно, из них пять двигалось из пролива Босфор;

в Черное море — 30 судов, из них два продолжили движение в направлении пролива Босфор.

Инфографика ВМС ВСУ Фото: ВМС ВСУ

"РФ продолжает нарушать Международную конвенцию по охране человеческой жизни на море 1974 г. (SOLAS), выключая системы автоматической идентификации (AIS) на гражданских судах в акватории Азовского моря", — говорится в сообщении.

В Средиземном море размещаются три вражеских корабля, среди которых один носитель крылатых ракет "Калибр", общий залп которого составляет до 8 ракет.

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Напомним, утром 18 октября росСМИ заявили об атаке БПЛА на Евпаторию и Сакский район. По данным местных Telegram-каналов, российская ПВО пытается подавить атаку дронов. Сообщают, что часть из них перехватили.

Кроме того, Фокус писал, сколько нужно ракет ATACMS, чтобы Крымский мост ушел под воду.

Также Фокус сообщал, что ЧФ России перебрасывает свои корабли в Новороссийск.

19 октября росСМИ написали, что украинский ракетный удар по Крыму пришелся на склад боеприпасов Черноморского флота РФ возле Севастополя.