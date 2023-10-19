ВКС РФ выводят в Черное море МиГ-31 с "Кинжалами": как это отразится на военной угрозе регионам Украины

Патрулирование нейтральных вод российскими истребителями, повышает уровень угроз для мирных городов Украины. ВСУ придется укреплять охрану важных военных объектов. Опасность есть и для Европы — далеко не вся ее территория закрыта комплексами Patriot.

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Воздушно-космические силы (ВКС) России будут регулярно патрулировать нейтральные воды Черного моря истребителями МиГ-31К, носителями аэробаллистических ракет Х-47 "Кинжал". Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции в Пекине 18 октября заявил, что такое решение — не угроза.

Российский диктатор уточнил, что решение о патрулировании приняли из-за действий США, которые "все больше втягиваясь в ближневосточный конфликт, затащили две авиагруппировки в Средиземное море".

Украинские военные предупредили об опасности такого вражеского шага. Россия может бить ракетами "Кинжал" по украинским портам и окончательно вытеснить Украину из "зерновой сделки", считает спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк.

Чрезвычайной активности носителей "Кинжалов" пока не наблюдается, но угрозы аэродинамическими ракетами могут перейти на другие регионы, добавила она.

В России рассчитывают, что носители "Кинжалов" будут бить по установкам HIMARS

"Если раньше мы говорили, что они больше пытались атаковать ["Кинжалами"] столицу и угрожать непосредственно, по их параметрам, центру принятия решений, то сейчас… могут оказаться под ударами и порты", — подчеркнула Гуменюк.

Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат настроен оптимистичнее и считает, что патрулирование Черного моря ситуацию не изменит. Российская армия каждый день угрожает разными видами вооружения.

"Кинжалы" могут запускать по территории Украины с севера и востока, а Черное море — лишь еще одно направление. Возможно, Путин стремится угрожать странам НАТО, ведь они попадают в радиус действия ракет Х-47.

Западные страны, по словам Игната, могут поднять свою авиацию для перехвата российских истребителей в нейтральных водах Черного моря.

"Кинжалы" достанут до Польши: куда могут ударить ВКС РФ

Удары из акватории Черного моря могут наноситься по любому украинскому региону, а защищенных мест не так много. Комплексы Patriot могут стоять разве что в Киеве, а остальные города и регионы не прикрыты, говорит Фокусу военный эксперт Павел Нарожный.

"Россияне производят не столь много ракет Х-47 — в месяц до 7 штук. Речь идет больше об угрозах для Европы, расстояние поражения цели доходит до 3 тысяч километров. Нельзя сказать, что вся территория ЕC закрыта "Патриотами". С акватории Черного моря ВС РФ свободно достают до Польши", — прокомментировал он.

Фронтовая ситуация не изменится, а вот охрану важных объектов — аэродромов и складов ракет — придется улучшать, добавил эксперт.

Директор российского музея войск ПВО, полковник в отставке Юрий Кнутов всерьез рассчитывает, что самолеты ВКС РФ с ракетами "Кинжал" нанесут мгновенный удар по установкам HIMARS и MLRS, с которых запустят ракеты ATACMS.

Если ВСУ запустят ATACMS, российские самолеты нанесут мгновенный ответный удар "Кинжалами". А если учитывать скоростные и точностные характеристики ракеты, можно надеяться на очень быстрое поражение пусковых установок, отметил Кнутов.

Военно-морской эксперт Владимир Заблоцкий считает крайне нерациональным использовать акваторию Черного моря для запуска ракет Х-47. Носителю нужен запас дальности разгона, а в нейтральных водах он не превышает 100 километров, сказал он в беседе с Фокусом.

"Самолет однозначно попадет в зону действия слежения Украины: натовскими авиационными комплексами радиообнаружения и наведения AWACS, а также беспилотниками. Разогнаться и запустить "Кинжал" будет очень сложно, вряд ли они вообще попадут по территории Украины", — оценил ситуацию специалист.

Фокус ранее писал о модернизации истребителя МиГ-31 в версию МиГ-31И. Улучшенный аналог может автоматически запускать ракеты по установленным параметрам.

В августе Воздушные силы ВСУ отчитывались о работе украинских систем ПВО. По данным военных, средства ПВО уничтожили 13 ракет "Кинжал" и более 20 других типов баллистических снарядов.