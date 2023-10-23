"Растворилась, как соль в воде": ХАМАС не смог предоставить доказательств удара Израилем ракетой по больнице Аль-Ахли

ХАМАС отклонил просьбу журналистов предоставить возможность просмотреть любые имеющиеся доказательства относительно атаки на медицинское учреждение якобы именно Израилем.

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Представители террористической организации ХАМАС заявили, что не могут найти боеприпас, которым была атакована больница Аль-Ахли. Об этом сообщило The New York Times.

По информации издания, они отмолились предоставить подробную информацию, которая может подтвердить и количество жертв. Высокопоставленный представитель ХАМАСа заявил, что "ничего не осталось" от снарядов, которые на прошлой неделе попали в больницу в городе Газа, убив сотни людей. Израиль утверждает, что взрыв вызвала осечка палестинской ракеты.

Представитель террористического движения Салам Маруф отметил, что те, кто обвиняет ХАМАС в отсутствии доказательств, может убедиться в результатах деятельности войск Израиля, прибыв на место.

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Две правды о больнице в Газе. Почему арабская улица не смотрит израильские медиа

"В общем, вы можете прийти, исследовать и подтвердить для себя на основе имеющихся у нас доказательств", — заявил он.

ХАМАС отклонил просьбу журналистов пересмотреть любые имеющиеся доказательства относительно атаки на медицинское учреждение якобы Израилем. Гази Хамад, высокопоставленный чиновник палестинской организации, заявил, что боеприпас "испарился и ничего не осталось".

"Ракета растворилась, как соль в воде", — сказал Гази Хамад.

ЦАХАЛ отрицает удар по больнице. Израильские военные утверждают, что это был неудачный пуск ракеты палестинской исламистской организацией "Исламский джихад". Израиль заявил, что удар по стоянке больницы был вызван осечкой палестинской ракетой, ссылаясь на перехват разведывательных данных и видеозаписи неба над Газой в момент происшествия.

Удар по больнице в Секторе Газа: что известно

17 октября под удар попала больница Аль-Ахли в Газе, в результате чего погибли по меньшей мере 500 человек. Позже поступила информация о примерно 800 погибших.

Во время двусторонней встречи 18 октября с премьер-министром Израиля Беньямином Нетаньяху президент США Джо Байден заявил, что удар по больнице Аль-Ахли в Секторе Газа нанесла не израильская сторона.

район больницы Аль-Ахли Фото: Maxar

Издание Associated Press 21 октября подтвердило информацию о том, что ракета была выпущена с территории Палестины и сбилась с курса. По данным журналистов, отсутствие судебно-медицинских доказательств и сложность сбора материалов на местах в разгар войны означает, что нет окончательных доказательств того, что распад ракеты и взрыв в больнице связаны.

Напомним, 18 октября аналитики заявили, что атака на больницу Аль-Ахли заставит Иран атаковать Израиль. По их мнению, боевики "Хезболлы" стремятся к решительным действиям.