"Розчинилася, як сіль у воді": ХАМАС не зміг надати доказів удару Ізраїлем ракетою по лікарні Аль-Ахлі

ХАМАС відхилив прохання журналістів надати можливість переглянути будь-які наявні докази стосовно атаки на медичний заклад нібито саме Ізраїлем.

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Представники терористичної організації ХАМАС заявили, що не можуть знайти боєприпас, яким було атаковано лікарню Аль-Ахлі. Про це повідомило The New York Times.

За інформацією видання, вони відмолилися надати детальну інформацію, яка може підтвердити й кількість жертв. Високопоставлений представник ХАМАСу заявив, що "нічого не залишилося" від снарядів, які минулого тижня влучили в лікарню у місті Газа, вбивши сотні людей. Ізраїль стверджує, що вибух спричинила осічка палестинської ракети.

Представник терористичного руху Салам Маруф зазначив, що ті, хто звинувачує ХАМАС у відсутності доказів, може переконатися у результатах діяльності військ Ізраїлю, прибувши на місце.

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"Загалом, ви можете прийти, дослідити та підтвердити для себе на основі наявних у нас доказів", — заявив він.

ХАМАС відхилив прохання журналістів переглянути будь-які наявні докази стосовно атаки на медичний заклад нібито Ізраїлем. Газі Хамад, високопосадовець палестинської організації, заявив, що боєприпас "випарувався й нічого не залишилося".

"Ракета розчинилася, як сіль у воді", — сказав Газі Хамад.

ЦАХАЛ заперечує удар по лікарні. Ізраїльські військові стверджують, що це був невдалий пуск ракети палестинською ісламістською організацією "Ісламський джихад". Ізраїль заявив, що удар по стоянці лікарні був спричинений осічкою палестинською ракетою, посилаючись на перехоплення розвідувальних даних і відеозаписи неба над Газою в момент події.

Удар по лікарні в Секторі Гази: що відомо

17 жовтня під удар потрапила лікарня Аль-Ахлі в Газі, внаслідок чого загинули щонайменше 500 осіб. Пізніше надійшла інформація щодо приблизно 800 загиблих.

Під час двосторонньої зустрічі 18 жовтня з прем'єр-міністром Ізраїлю Беньяміном Нетаньягу президент США Джо Байден заявив, що удару по лікарні Аль-Ахлі в Секторі Гази завдала не ізраїльська сторона.

район лікарні Аль-Ахлі Фото: Maxar

Видання Associated Press 21 жовтня підтвердило інформацію про те, що ракета була випущена з території Палестини і збилася з курсу. За даними журналістів, відсутність судово-медичних доказів і складність збору матеріалів на місцях у розпал війни означає, що немає остаточних доказів того, що розпад ракети і вибух у лікарні пов'язані.

Нагадаємо, 18 жовтня аналітики заявили, що атака на лікарню Аль-Ахлі змусить Іран атакувати Ізраїль. На їхню думку, бойовики "Хезболли" прагнуть рішучих дій.