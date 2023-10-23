"Они себя исчерпали": ядерные угрозы РФ больше не действуют, — Тимоти Снайдер

По словам историка Тимоти Снайдера, Россия в значительной мере научилась манипулировать этим чувством страха и тревоги в людях, превратив его в важный инструмент своей международной политики.

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Если в течение первого года полномасштабного вторжения России ее постоянные угрозы использовать ядерное оружие было довольно эффективным способом создания страха, то в настоящее время эти угрозы фактически утратили свою значимость. Об этом сообщил известный американский историк Тимоти Снайдер в интервью NV.

Комментируя мнение о том, что Соединенные Штаты до сих пор проявляют осторожность в своих отношениях с Россией и стараются избегать возможной эскалации конфликта, задерживая поставки вооружения Украине, Снайдер напомнил, что в прошлом западный мир и США не проявляли такого же уровня тревожности по отношению к России.

"Мы думали, что Россия стала нормальной страной, что Путин в принципе нормальный лидер, что он просто технократ и его интересуют только деньги", — отметил он.

Поэтому в 2010-х годах на Западе "не обратили внимания на то, что Россия стала совсем другой страной". По мнению историка, это уже тогда была олигархическая фашистская страна, и уже тогда такие идеи имели значение для Путина.

"Я думаю, что мы пропустили этот период, не заметили его", — признал Снайдер.

Поэтому сейчас страх использования ядерного оружия на Западе связывается "скорее с естественной способностью людей испытывать тревогу", чем с обстановкой холодной войны. Историк считает, что Россия в значительной мере научилась манипулировать этим чувством страха и тревоги в людях, превратив его в важный инструмент своей международной политики.

"Ядерная угроза стала инструментом постоянного шантажа, каждое наше действие сводилось к угрозе ядерной эскалации. Нам говорят снова и снова, что будет ядерная война, если мы купим новую машину. Будет ядерная война, если мы покрасим наш дом. Будет ядерная война, если мы сменим школу, в которую ходят наши дети. Что бы что бы мы ни делали, ядерная война будет. И в течение первого года войны это было достаточно эффективное запугивание. Но, думаю, они себя исчерпали", — резюмировал Снайдер.

Напомним, 18 октября появились кадры того, как президент Российской Федерации Владимир Путин находился в Пекине в сопровождении офицеров, которые несли "ядерный чемоданчик". Этот "чемодан", который всегда находится при Путине, традиционно носят военно-морские офицеры, однако это редко попадает на видео.

По словам секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, международное сообщество и западные партнеры пугаются возможной угрозы применения Россией ядерного оружия.

Больше читайте в материале Фокуса "Бомба против бомбы. Решится ли Байден разместить ядерное вооружение в Польше".