"Вони себе вичерпали": ядерні загрози РФ більше не діють, — Тімоті Снайдер

За словами історика Тімоті Снайдера, Росія значною мірою навчилася маніпулювати цим почуттям страху та тривоги в людях, перетворивши його на важливий інструмент своєї міжнародної політики.

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Якщо протягом першого року повномасштабного вторгнення Росії її постійні загрози використання ядерної зброї було досить ефективним способом створення страху, то ці загрози фактично втратили свою значимість. Про це повідомив відомий американський історик Тімоті Снайдер в інтерв'ю NV.

Коментуючи думку про те, що Сполучені Штати досі виявляють обережність у своїх відносинах з Росією і намагаються уникати можливої ескалації конфлікту, затримуючи постачання озброєння Україні, Снайдер нагадав, що у минулому західний світ та США не виявляли такого ж рівня тривожності щодо Росії .

"Ми думали, що Росія стала нормальною країною, що Путін у принципі нормальний лідер, що він просто технократ і його цікавлять лише гроші", — зазначив він.

Тому у 2010-х роках на Заході "не звернули уваги на те, що Росія стала зовсім іншою країною". На думку історика, це тоді була олігархічна фашистська країна, і вже тоді такі ідеї мали значення для Путіна.

"Я думаю, що ми пропустили цей період, не помітили його", — визнав Снайдер.

Тому зараз страх використання ядерної зброї на Заході пов'язується "швидше з природною здатністю людей відчувати тривогу", ніж із обстановкою холодної війни. Історик вважає, що Росія значною мірою навчилася маніпулювати цим почуттям страху та тривоги у людях, перетворивши його на важливий інструмент своєї міжнародної політики.

"Ядерна загроза стала інструментом постійного шантажу, кожна наша дія зводилася до загрози ядерної ескалації. Нам кажуть знову і знову, що буде ядерна війна, якщо ми купимо нову машину. Буде ядерна війна, якщо ми пофарбуємо наш будинок. Буде ядерна війна, якщо ми змінимо школу, до якої ходять наші діти. Що б ми не робили, ядерна війна буде. І протягом першого року війни це було досить ефективне залякування. Але, думаю, вони себе вичерпали", — резюмував Снайдер.

Нагадаємо, 18 жовтня з'явилися кадри того, як президент Російської Федерації Володимир Путін перебував у Пекіні у супроводі офіцерів, які несли "ядерну валізку". Ця "валіза", яка завжди знаходиться за Путіна, традиційно носять військово-морські офіцери, проте це рідко потрапляє на відео.

За словами секретаря Ради національної безпеки та оборони України Олексія Данилова, міжнародне співтовариство та західні партнери лякаються можливої загрози застосування Росією ядерної зброї.

Більше читайте у матеріалі Фокусу "Бомба проти бомби. Чи наважиться Байден розмістити ядерне озброєння у Польщі ".