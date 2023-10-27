ТЦК, управляющие ОСМД и другие: кто в Украине имеет право вручать повестку в военкомат

Повестки для военнообязанных украинцев заполняют работники ТЦК, но вручать документы могут не только они. Юрист Татьяна Козян рассказала, какие лица по закону наделены этими полномочиями.

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В Украине продолжается всеобщая мобилизация населения, и граждане регулярно получают повестки. Юрист практики военного права юридической компании "Приходько и партнеры" Татьяна Козян в комментарии "РБК-Украина" объяснила, кто на самом деле имеет право их вручать.

Процедуру вручения повестки регулируют:

закон "О мобилизации и мобилизационной подготовке";

постановление Кабмина "Об утверждении Порядка организации и ведения воинского учета призывников, военнообязанных и резервистов".

"Вручение повестки, как правило первой, для уточнения военно-учетных данных направлено на уточнение и обновление информации в Едином государственном реестре призывников, военнообязанных и резервистов о лице и при необходимости обновления военно-учетных документов. Дело в том, что повестки готовят исключительно работники ТЦК, поэтому вручать документ должны также они", — отметила эксперт.

Она отметила, что при получении повестки нужно выяснять, кто ее вручает. Если приглашение в ТЦК было вручено лицом без соответствующих полномочий, от документа можно отказаться.

По закону, военнообязанным могут вручать повестки:

представители ТЦК, органа СБУ, подразделения Службы внешней разведки;

представители органа местного самоуправления (исполнительного органа сельского, поселкового, городского совета);

руководитель предприятия, учреждения, организации, где работает лицо;

управляющие многоквартирных домов.

"При этом уполномоченные лица не могут проникать в жилище лица без его согласия с целью вручения повестки", — подчеркнула Козян.

Важно, что указанные категории лиц не могут самостоятельно выписывать повестки. Они имеют право только вручать документы, когда получают соответствующее распоряжение.

Напомним, представитель Сухопутных войск ВСУ подполковник Владимир Фитьо рассказал, что на улице украинцам вручают два вида повесток. Также он объяснил, что надо делать, получив приглашение в ТЦК.

Адвокат Наталья Сабатюк рассказала, что должна содержать врученная военнообязанному повестка. Она подчеркнула, что заполнение документа "на месте" не является законным.