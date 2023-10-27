ТЦК, управителі ОСББ й інші: хто в Україні має право вручати повістку до військкомату

Повістки для військовозобов’язаних українців заповнюють працівники ТЦК, але вручати документи можуть не лише вони. Юристка Тетяна Козян розповіла, які особи за законом наділені цим повноваженням.

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В Україні триває загальна мобілізація населення, і громадяни регулярно отримують повістки. Юристка практики військового права юридичної компанії "Приходько та партнери" Тетяна Козян у коментарі "РБК-Україна" пояснила, хто насправді має право їх вручати.

Процедуру вручення повістки регулюють:

закон "Про мобілізацію та мобілізаційну підготовку";

постанова Кабміну "Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку призовників, військовозобов’язаних і резервістів".

"Вручення повістки, як правило першої, для уточнення військово-облікових даних спрямоване на уточнення й оновлення інформації в Єдиному державному реєстрі призовників, військовозобов’язаних і резервістів про особу та за необхідності оновлення військово-облікових документів. Річ у тім, що повістки готують виключно працівники ТЦК, тому вручати документ повинні також вони", — зазначила експертка.

Вона наголосила, що під час отримання повістки потрібно з’ясовувати, хто її вручає. Якщо запрошення в ТЦК було вручене особою без відповідних повноважень, від документа можна відмовитися.

За законом, військовозобов’язаним можуть вручати повістки:

представники ТЦК, органу СБУ, підрозділу Служби зовнішньої розвідки;

представники органу місцевого самоврядування (виконавчого органу сільської, селищної, міської ради);

керівник підприємства, установи, організації, де працює особа;

управителі багатоквартирних будинків.

"Уповноважені особи не можуть проникати до житла особи без її згоди з метою вручення повістки", — підкреслила Козян.

Важливо, що зазначені категорії осіб не можуть самостійно виписувати повістки. Вони мають право лише вручати документи, коли отримують відповідне розпорядження.

Нагадаємо, речник Сухопутних військ ЗСУ підполковник Володимир Фітьо розповів, що на вулиці українцям вручають два види повісток. Також він пояснив, що треба робити, отримавши запрошення в ТЦК.

Адвокатка Наталія Сабатюк розповіла, що має містити вручена військовозобов’язаному повістка. Вона підкреслила, що заповнення документа на місці не є законним.