"Средний палец для солдат": премьер Люксембурга раскритиковал Орбана за встречи с Путиным

По словам Ксавье Беттеля, ежедневно в Украине от российской агрессии страдают и умирают люди, пока венгерский политик проводит переговоры с главой Кремля.

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Премьер-министр Люксембурга Ксавье Беттель высказался касаемо действий своего венгерского коллеги Виктора Орбана и его связях с российским президентом Владимиром Путины. Об этом он заявил во время саммита лидеров ЕС, который проходит в Брюсселе 27 октября.

По его словам, взаимодействие двух политиков и их встречи выглядят весьма странно и являются полным неуважением к гражданам Украины, которые ежедневно проливают кровь на поле боя.

"То, что он (Виктор Орбан, – ред.) сделал с Путиным, – это средний палец для всех солдат, которые ежедневно умирают в Украине и страдают от российского нападения", — заявил Ксавье Беттель.

Отдельно премьер Люксембурга отметил, что Европейскому союзу нельзя ни в коем случае становиться заложником Будапешта, который начал выдвигать различные требования для одобрения поддержки Украины. Пора найти положительные решения и не забывать о прошлом.

Также была затронута позиция нового премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который хочет прекратить военную поддержку Украины. Ксавье Беттель заявил, что Люксембург никогда не присоединится к коалиции Братиславы и Будапешта.

"Мы до сих пор считаем, что международная солидарность важна. Украина борется за наши ценности… Нельзя забывать, кто будет следующим, если мы просто закроем глаза", – продолжил премьер Люксембурга.

Напомним, 27 октября сообщалось, что премьер Эстонии пыталась переубедить Орбана и Фицо на саммите ЕС. Кая Каллас отметила, что венгерский и словацкий коллеги думают, что будут чувствовать себя в безопасности, если сейчас не поддержать Украину. Альтернативу они предложить не смогли.