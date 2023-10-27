Отсрочка от мобилизации: с какими глазными болезнями не отправят служить

Некоторые категории граждан могут избежать мобилизации по состоянию здоровья. Законом определены болезни, которые становятся основанием для отсрочки.

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В Украине с 24 февраля 2022 года действует всеобщая мобилизация, в ходе которой гражданам могут вручить повестку для дальнейшего прохождения службы. При этом некоторые украинцы могут получить отсрочку по состоянию здоровья. Фокус разобрался, какие болезни являются основанием для признания непригодным.

Согласно списку болезней, которые перечислены в положении о военно-врачебной экспертизе в Вооруженных силах Украины, лица, имеющие некоторые глазные болезни, не могут быть признаны в армию. Их уровень годности должна определить военно-врачебная комиссия.

К таким недугам можно отнести следующие:

выраженные анатомические изменения или пороки положения век, орбиты, конъюнктивы со значительными нарушениями зрительных или двигательных функций на обоих глазах;

выраженные с прогрессивным снижением зрительных функций болезни склеры, роговицы, радужной оболочки, цилиарного тела, хрусталика (все виды катаракты), сосудистой оболочки;

болезни стекловидного тела и глазного яблока;

болезни и поражения зрительного нерва;

отслоение и разрыв сетчатки на обоих глазах;

все формы глаукомы в развитой и последующих стадиях;

паралич двигательных мышц глазного яблока при наличии диплопии;

близорукость и дальнозоркость любого глава свыше 12,0 дптр или астигматизм в двух главных меридианах свыше 6,0 дптр.

Также поводом для отсрочки могут стать случаи, если у человека острота зрения одного глаза ниже 0,1 или вовсе слепота.

Напомним, 6 октября сообщалось, какие болезни органов пищеварения делают непригодными к службе. Законом предусмотрен определенный перечень болезней органов пищеварения, делающих военнообязанных непригодными к службе.