Відстрочка від мобілізації: з якими хворобами очей не відправлять служити

Деякі категорії громадян можуть уникнути мобілізації за станом здоров'я. Законом визначено хвороби, які стають підставою для відстрочки.

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В Україні з 24 лютого 2022 року діє загальна мобілізація, під час якої громадянам можуть вручити повістку для подальшого проходження служби. Водночас деякі українці можуть отримати відстрочку за станом здоров'я. Фокус розібрався, які хвороби є підставою для визнання непридатним.

Згідно зі списком хвороб, які перелічені в положенні про військово-лікарську експертизу у Збройних Силах України, особи, які мають деякі хвороби очей, не можуть бути зараховані до армії. Їхній рівень придатності має визначити військово-лікарська комісія.

До таких недуг можна зарахувати:

виражені анатомічні зміни або вади положення повік, орбіти, кон'юнктиви зі значними порушеннями зорових або рухових функцій на обох очах;

виражені з прогресивним зниженням зорових функцій хвороби склери, рогівки, райдужної оболонки, циліарного тіла, кришталика (всі види катаракти), судинної оболонки;

хвороби склоподібного тіла та очного яблука;

хвороби та ураження зорового нерва;

відшарування і розрив сітківки на обох очах;

усі форми глаукоми в розвиненій і наступних стадіях;

параліч рухових м'язів очного яблука за наявності диплопії;

короткозорість і далекозорість будь-якого розділу понад 12,0 дптр або астигматизм у двох головних меридіанах понад 6,0 дптр.

Також приводом можуть стати випадки, якщо у людини гострота зору одного ока нижча за 0,1 або зовсім сліпота.

Нагадаємо, 6 жовтня повідомлялося, які хвороби органів травлення роблять непридатними до служби. Законом передбачено певний перелік хвороб органів травлення, які роблять військовозобов'язаних непридатними до служби.