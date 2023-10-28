Уничтожено 740 оккупантов, более 20 танков, 12 воздушных целей: Генштаб обнародовал статистику (карта)

По данным Генштаба ВСУ, количество ликвидированных российских оккупантов уверенно приближается к 300 тысячам.

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За минувшие сутки ликвидировано 740 российских оккупантов, всего 76 единиц военной техники (22 танка, 23 боевые бронированные машины, 18 артиллерийских систем, 2 средства ПВО, 11 автомобилей и цистерн), 12 воздушных целей (9 беспилотников и 3 крылатые ракеты). Об этом сообщили в Генеральном штабе ВСУ.

Всего по состоянию на 28 октября 2023 года ВСУ ликвидировано 298 420 солдат армии Российской Федерации, 5167 танков, 9749 боевых бронированных машин, 7180 артиллерийских систем, 9524 автомобильной техники и цистерн, 558 средств ПВО. Кроме того, уничтожено 5399 БПЛА оперативно-тактического уровня и 1541 крылатую ракету. Данные по разгромленной технике еще уточняются.

Фото: Генштаб ВСУ

Ситуация на фронте — что известно

По словам аналитиков Института изучения войны (ISW), ВСУ продвинулись на левобережье Херсонской области под Антоновским автодорожным мостом к северу от Олешек. Это 7 км к югу от Херсона и 4 км от Днепра.

Кроме того, украинские войска ведут активные наступательные действия на Бахмутском и Мелитопольском направлениях, а также по возможности проводят наступательные действия для улучшения своих тактических позиций.

Фото: ISW

Напомним, Фокус писал, что секретарь СНБО Алексей Данилов назвал потери россиян на войне в Украине шокирующими. По его словам, РФ отправляла в Украину представителей нацменьшинств, "которые не имеют к русским никакого отношения" — якутов, бурятов, другие народности.

19 октября Фокус сообщал, что десант ВСУ расширил серую зону на Херсонщине. Логистика армии РФ разрушается на нескольких трассах, а если Генштаб ВСУ поставит задачу расширить плацдарм от Антоновского моста до железнодорожного, начнутся интенсивные бои, как говорят военные аналитики.