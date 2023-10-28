"Не рабское правительство": министр обороны Словакии об отказе поставлять новое оружие Украине

Роберт Калиняк говорит, что оборонная политика Словакии страдала от провалов, поэтому надо пересматривать ее, а также соглашение с США об использовании аэродромов американской армией.

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Новоназначенный министр обороны Словакии Роберт Калиняк заявил, что они планируют изменить условия оборонного соглашения с США, потому что не планируют оказывать военную помощь Украине. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.

Калиняк утверждает, что внешняя и оборонная политика Словакии терпела провал один за другим, поэтому теперь надо изменить Соглашение об оборонном сотрудничестве с США. Поставки военного оборудования и боеприпасов он считает позорной. Словакия — небольшая страна, для которой важны хорошие отношения с партнерами, а также членство в организациях и обязательства, имеющие решающее значение.

Во время встречи Роберта Калиняка с послом США Гаутамом Раной состоялась широкая дискуссия о вызовах безопасности и вопросах, представляющих общий интерес обеих стран.

Посол США в Словакии и Гаутам Рана с министром обороны Словакии Робертом Калиняком

"Мы заявили на встрече, что ценим хорошие отношения с нашими западными партнерами, но мы не похожи на предыдущие рабские правительства. Мы благодарны за конструктивный разговор и сотрудничество, но только то, которое является взаимовыгодным. На встрече мы донесли до посла США позицию прословацкого правительства — мы не будем отправлять новые поставки со словацких складов боеприпасов в Украину, а оборонное соглашение должно быть изменено", — заявил министр обороны.

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Оборонное соглашение США и Словакии предусматривает, что американская армия получает право использовать два аэродрома. Взамен они обязались инвестировать 100 млн долларов в оборонную инфраструктуру Словакии. Сейчас Братислава для Украины важна по 4 пунктам:

ремонтная база для военной техники;

производство боеприпасов и вооружения;

один из транзитных и экспортных путей для украинских товаров;

поддержка евроинтеграции.

Напомним, 28 октября в СМИ писали, что несмотря на громкие заявления политиков, поставкам вооружения за деньги в Украину мало что угрожает.

27 октября спикер парламента Словакии заявил, что Братислава может продавать оружие, но безвозмездно передавать не будет.