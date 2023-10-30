Поймали "Медведя": бойцы Нацгвардии уничтожили российский бронированный тягач (видео)

Автомобиль оккупантов поймал украинский беспилотный летательный аппарат. Произошло это на юге Украины.

Related video

Аэроразведчики 11 бригады имени М. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины уничтожили российский бронированный тягач "Медведь" на южном направлении. Об этом сообщили в пресс-службе Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины в Facebook.

"Нацгвардейцы поймали "Медведя". На южном направлении аэроразведчиками 11 бригады им. М. Грушевского Южного оперативно-территориального объединения Национальной гвардии Украины поражен бронированный тягач войск РФ", — говорится в сообщении.

Важно

ВСУ уничтожили российские системы ПВО в Луганске и Крыму, — командование (фото)

Национальная гвардия опубликовала видео, на котором видно, как беспилотный летательный аппарат преследует бронированный тягач российских военных. После того, как "Медведь" попадает под цель дрона, происходит поражение военной техники РФ.

КамАЗ-63501АТ "Медведь": что известно

Бронированный тягач "Медведь" на базе шасси КамАЗ-63501 предназначен для транспортировки буксируемых тяжелых артиллерийских орудий и систем до 12 тонн, в частности 152-мм гаубиц-пушек. 2А65 "Мста-Б" и 152-мм пушек 2А36 "Гиацинт-Б".

Тягач оснащен многотопливным двигателем V8 мощностью 360 л, он может разгоняться до 95 километров в час. Кроме этого, "Медведь" оборудован механизмом погрузки и выгрузки — кран-манипулятор ИМ-50 — грузоподъемностью до двух тысяч килограммов и максимальным вылетом стрелы до 6,14 метра.

Напомним, 26 октября бригадный генерал, Командующий оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" Александр Тарнавский заявил, что ракетные войска и артиллеристы из состава ОСУВ "Таврия" поразили российский зенитно-ракетный комплекс "Тор". Кроме этого, украинские военные уничтожили 13 танков, девять ББМ, десять артиллерийских систем, девять БПЛА, шесть автомобилей и специальную технику.

29 октября украинский журналист Юрий Бутусов рассказал, что украинские военные уничтожили российский танк Т-90 М "Прорыв" в Херсонской области. Журналист отметил, что российская техника не успела даже доехать до позиций.