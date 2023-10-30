В Южной Корее показали инновационную "дронобойку" с 40-мм пушками

Радар противовоздушного комплекса сможет обнаружить и уничтожить даже самый маленький беспилотник, а благодаря мобильности, военные смогут оперативно развернуть систему.

Related video

Южнокорейская оборонная компания Hawha Defense представила автоматизированную систему ПВО во время выставки APEX 2023. Об этом сообщает Army Recognition.

На аэрокосмической и оборонной выставке APEX 2023 дебютировала новая 40-мм система противовоздушной обороны. Особенностью комплекса является то, что он будет очень мобильным, его можно будет быстро развернуть и активировать. Военные смогут оперативно реагировать на угрозу и разворачивать защиту.

Важно

Монстр ПВО восполнит уязвимости: осенью Украина получит гибридные ЗРК FrankenSAM, — ISW

Разработчики говорят, что в современных условиях каждая секунда на счету, и каждая задержка может иметь фатальные последствия. Кроме скорости развертывания 40-мм система может базироваться на земле, на кораблях, грузовиках или в других местах. Адаптивность должна повысить выживаемость и эффективность комплекса.

В основе лежат две спаренные 40-мм установки Hawha. Они имеют уникальное строение, которое состоит из трех основных компонентов:

станция управления огнем;

радиолокационная станция;

2 автономные 40-мм пушки.

При этом для управления комплексом требуется всего два бойца. Также передовой радар может обнаруживать угрозы в радиусе 10 км и идентифицировать даже маленькие воздушные цели с поперечным сечением от 0,03 миллиграмма на квадратный метр. Станция управления огнем может управлять одновременно до 8 боевыми модулями. Их радиус действия составляет до 4 км.

Напомним, 30 октября морская пехота США испытала инновационную систему ПВО Madis Mk1.

Фокус разбирался, какие гибридные средства ПВО создает США и Украина на базе советских систем.