У Південній Кореї показали інноваційну "дронобійку" з 40-мм гарматами

Радар протиповітряного комплексу зможе виявити та знищити навіть найменший безпілотник, а завдяки мобільності, військові зможуть оперативно розгорнути систему.

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Південнокорейська оборонна компанія Hawha Defense представила автоматизовану систему ППО під час виставки APEX 2023. Про це повідомляє Army Recognition.

На аерокосмічній та оборонній виставці APEX 2023 дебютувала нова 40-мм система протиповітряної оборони. Особливістю комплексу є те, що він буде дуже мобільним, його можна буде швидко розгорнути та активувати. Військові зможуть оперативно реагувати на загрозу та розгортати захист.

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Розробники кажуть, що в сучасних умовах кожна секунда на рахунку, і кожна затримка може мати фатальні наслідки. Окрім швидкості розгортання 40-мм система може базуватись на землі, на кораблях, вантажівках чи в інших місцях. Адаптивність має підвищити виживаність та ефективність комплексу.

В основі лежать дві спарені 40-мм установки Hawha. Вони мають унікальну будову, яка складається з трьох основних компонентів:

станція управління вогнем;

радіолокаційна станція;

2 автономні 40-мм гармати.

При цьому для управління комплексом потрібно всього два бійці. Також передовий радар може виявляти загрози в радіусі 10 км й ідентифікувати навіть маленькі повітряні цілі з поперечним перерізом від 0,03 міліграми на квадратний метр. Станція керування вогнем може керувати одночасно до 8 бойовими модулями. Їхній радіус дії складає до 4 км.

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