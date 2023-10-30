Ликвидация Усамы бен Ладена была бы невозможна без прогноза погоды, – военный метеоролог

По словам офицера-метеоролога Олега Грушевского, без прогноза погоды любая военная операция может потерпеть неудачу.

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Информация о погодных условиях крайне важна для успешной работы артиллерии, запусков БПЛА и планирования спецопераций. Поэтому метеоданные во время войны становятся засекреченной информацией. Начальник кафедры военной подготовки Одесского государственного экологического университета, полковник Олег Грушевский рассказал об этом в интервью УНИАН.

Олег Грушевский рассказал, что военная кафедра ОГЭУ единственная в Украине выпускает военных метеорологов. Каждый год университет выпускает до десятка таких специалистов, которые ценятся в ВСУ "на вес золота".

Причина проста – ни одна военная операция, от учений до масштабного наступления, не обходится без прогноза погоды.

"Гидрометеорологическая поддержка осуществляется постоянно на всех этапах работы ВСУ – будь то планирование учений, оперативные мероприятия, боевая подготовка, ведение боевых действий или определенные миссии. Например, когда был ликвидирован Усама бен Ладен [основатель международной террористической организации "Аль-Каида"], в составе группы были метеорологи", – рассказал Грушевский.

Задача военных метеорологов заключается в том, чтобы дать прогнозы относительно направления и скорости ветра, видимости, температуры, высоты волн в случае морской операции, чтобы командиры могли сделать поправки, рассчитывая нюансы операции: траекторию стрельбы или курс беспилотника.

"Ни одна миссия, связанная с беспилотниками, не начинается без информации о погоде", – подчеркнул метеоролог.

По словам Грушевского, дрон, несущий небольшой боевой заряд, может сбить с курса даже не очень сильный ветер, а для Bayraktar представляет угрозу обледенение в облаках.

"Еще пример – дроны-разведчики, фиксирующие те или иные объекты с помощью камеры. Представьте, что запустили такой беспилотник, а ему видимость перекрыли облака. Что делать? Для выполнения поставленной задачи ему приходится снизить высоту, однако он сразу окажется в досягаемости автоматного выстрела. То есть может быть сбит противником. Поэтому беспилотник-разведчик должен в небе "висеть" достаточно высоко, но так, чтобы ему не мешали тучи. Вот для этого нужны наши погодные расчеты", – пояснил полковник.

Также без прогноза погоды не обходятся вылеты самолетов, для которых важна видимость при целенаведении и посадке, а при работе артиллерии делаются поправки на ветер и температуру.

"Определенная погода ограничивает применение того или иного оружия. Правильная оценка погоды является важной составляющей для разработки военной операции. Недостоверный прогноз может привести к ее ограниченному эффекту или вообще сведет результат к минимуму, полному провалу", – резюмировал Олег Грушевский.

Ликвидация Усамы бен Ладена

Лидер исламистской террористической организации "Аль-Каида" Усама Бен Ладен был ликвидирован 2 мая 2011 года на третьем этаже дома в пакистанском Абботтабаде в результате 40-минутной секретной операции США под кодовым названием "Копье Нептуна". Вместе с главарем террористов были убиты его сын, курьер, а также брат и жена курьера.

После этого группа спецназа США вернулась в Афганистан, где тело идентифицировали с помощью теста ДНК и в тот же день захоронили в Аравийском море, на расстоянии 1300 км от берега, чтобы могилу бен Ладена не превратили в святыню будущие джихаддисты.

Операция "Копье Нептуна" была санкционирована президентом США Бараком Обамой и проведена военнослужащими спецподразделения DEVGRU, находящегося в ведении Объединенного командования специальных операций, в сотрудничестве с ЦРУ.

Напомним, Игнат рассказал, повлияет ли осенняя погода на запуск вражеских Shahed. По словам представителя Воздушных сил, плохая видимость может повлиять на тактическую авиацию врага, но не на все на БПЛА.

Ранее ISW рассказал о влиянии погодных условий на контрнаступление ВСУ. По мнению аналитиков, плохие погодные условия замедлят, но не остановят контрнаступление.