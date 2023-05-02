Спустя 12 лет выяснилось, почему тело Усамы бен Ладенa сбросили в океан

Бен Ладена застрелили 2 мая 2011 года на третьем этаже дома в пакистанском Абботтабаде, где он скрывался от преследования. Его ликвидировали во время 40-минутной операции ЦРУ под названием "Копье Нептуна".

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Тело ликвидированного главаря "Аль-Каиды", ответственного за организацию самого кровавого теракта на территории США, сбросили в море, чтобы фанатики не превратили могилу в святыню. Об этом сообщает The Mirror.

Бен Ладен был застрелен 12 лет назад, 2 мая 2011 года на третьем этаже дома в пакистанском Абботтабаде, где он скрывался от преследования американских властей.

Его ликвидировали во время 40-минутной операции ЦРУ под названием "Копье Нептуна". Во время штурма дома были убиты и четверо других, находившихся в доме, в том числе его сын и еще одна женщина.

Дом бен Ладена

После этого американские войска вернулись в Афганистан, где тело идентифицировали с помощью теста ДНК.

Но не менее важной, чем сама ликвидация, была миссия по захоронению трупа террориста номер один. США сделали это так, как им было нужно, и в то же время, как утверждается, с соблюдением исламских традиций.

В Вашингтоне стали беспокоиться относительно того, что место захоронения бен Ладена прерватится в место паломничество будущих джихадистов и будет побуждать к дальнейшим терактам.

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После того, как "морские котики" провели успешную операцию, тело сбросили на расстоянии 1300 км в Аравийском море. Его завернули в белый похоронный саван и поместили в утяжеленный мешок.

Перед процедурой американский офицер прочел заготовленный перевод текста, который предварительно на арабском написал носитель языка.

Были и критики такого подхода. Некоторые высказывались о том, что бен Ладена следовало похоронить в земле с лицом развернутым в сторону Мекки, другие же говорили о том, что в Исламе разрешено хоронить в море, только если человек умер на корабле.

В ответ на это США заявили, что не могли бы найти страны или хотя бы какого-то человека, который бы согласился забрать его тело.

Но высказывалось мнение о том, что многочисленная семья бен Ладена с готовностью бы его забрала.

31 июля 2022 года США ликвидировали Аймана аль-Завахири, который возглавлял "Аль-Каиду" после Усамы бен Ладена.

Также сообщалось, что сын Усамы бен Ладена Омар рассказал, как отец учил его стрелять и тестировал химоружие на его питомцах. Омар стал художником и живет во Франции.