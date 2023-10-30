Ліквідація Усами бен Ладена була б неможлива без прогнозу погоди, — військовий метеоролог

За словами офіцера-метеоролога Олега Грушевського, без прогнозу погоди будь-яка військова операція може зазнати невдачі.

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Інформація про погодні умови вкрай важлива для успішної роботи артилерії, запусків БПЛА та планування спецоперацій. Тому метеодані під час війни стають засекреченою інформацією. Начальник кафедри військової підготовки Одеського державного екологічного університету, полковник Олег Грушевський розповів про це в інтерв'ю УНІАН.

Олег Грушевський розповів, що військова кафедра ОДЕУ єдина в Україні випускає військових метеорологів. Щороку університет випускає до десятка таких фахівців, які цінуються в ЗСУ "на вагу золота".

Причина проста — жодна військова операція, від навчань до масштабного наступу, не обходиться без прогнозу погоди.

"Гідрометеорологічна підтримка здійснюється постійно на всіх етапах роботи ЗСУ — чи то планування навчань, чи то оперативні заходи, чи то бойова підготовка, чи то ведення бойових дій, чи то певні місії. Наприклад, коли був ліквідований Усама бен Ладен [засновник міжнародної терористичної організації "Аль-Каїда"], у складі групи були метеорологи", — розповів Грушевський.

Завдання військових метеорологів полягає в тому, щоб дати прогнози щодо напрямку і швидкості вітру, видимості, температури, висоти хвиль у разі морської операції, щоб командири могли зробити поправки, розраховуючи нюанси операції: траєкторію стрільби або курс безпілотника.

"Жодна місія, пов'язана з безпілотниками, не починається без інформації про погоду", — наголосив метеоролог.

За словами Грушевського, дрон, що несе невеликий бойовий заряд, може збити з курсу навіть не надто сильний вітер, а для Bayraktar становить загрозу обмерзання в хмарах.

"Ще приклад — дрони-розвідники, які фіксують ті чи інші об'єкти за допомогою камери. Уявіть, що запустили такий безпілотник, а йому видимість перекрили хмари. Що робити? Для виконання поставленого завдання йому доводиться знизити висоту, однак він одразу опиниться в досяжності автоматного пострілу. Тобто може бути збитий противником. Тому безпілотник-розвідник має в небі "висіти" досить високо, але так, щоб йому не заважали хмари. Ось для цього потрібні наші погодні розрахунки", — пояснив полковник.

Також без прогнозу погоди не обходяться вильоти літаків, для яких важлива видимість під час цілеспрямованого наведення і посадки, а під час роботи артилерії робляться поправки на вітер і температуру.

"Певна погода обмежує застосування тієї чи іншої зброї. Правильна оцінка погоди є важливою складовою для розробки військової операції. Недостовірний прогноз може призвести до її обмеженого ефекту або взагалі зведе результат до мінімуму, повного провалу", — резюмував Олег Грушевський.

Ліквідація Усами бен Ладена

Лідера ісламістської терористичної організації "Аль-Каїда" Усаму Бен Ладена ліквідували 2 травня 2011 року на третьому поверсі будинку в пакистанському Абботтабаді в результаті 40-хвилинної секретної операції США під кодовою назвою "Спис Нептуна". Разом із ватажком терористів було вбито його сина, кур'єра, а також брата і дружину кур'єра.

Після цього група спецпризначенців США повернулася до Афганістану, де тіло ідентифікували за допомогою тесту ДНК і того самого дня поховали в Аравійському морі, на відстані 1300 км від берега, щоб могилу бен Ладена не перетворили на святиню майбутні джихаддисти.

Операцію "Спис Нептуна" санкціонував президент США Барак Обама, її провели військовослужбовці спецпідрозділу DEVGRU, який перебуває у віданні Об'єднаного командування спеціальних операцій, у співпраці з ЦРУ.

Нагадаємо, Ігнат розповів, чи вплине осіння погода на запуск ворожих Shahed. За словами представника Повітряних сил, погана видимість може вплинути на тактичну авіацію ворога, але не на всі на БПЛА.

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