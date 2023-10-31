"Продолжается самоликвидация": оккупанты расстреливают своих и пленных, — Федоров

По словам мэра Мелитополя Ивана Федорова, не все российские военные хотят продолжать воевать, многие хотят сложить оружие и выйти из Запорожской линии фронта.

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Российская армия не выдерживает того натиска, который сегодня оказывают Вооруженные силы Украины. Враг убивает военнопленных и делает "зачистку своих" бойцов. Об этом сообщил во вторник, 31 октября, городской голова временно оккупированного Мелитополя Иван Федоров.

По его словам, не все российские военные хотят продолжать воевать против ВСУ.

"Многие из них хотят сложить оружие и выйти из Запорожской линии фронта", — говорится в сообщении.

Россияне расстреливают "своих"

Как городскому голове Мелитополя рассказали местные в оккупированной части Запорожья, вблизи линии фронта украинские гражданские часто видят расстрелянных российских военных.

"У них началась и продолжается самоликвидация. И это также добавляет оптимизма и нам, и нашим героическим военным", — отметил Федоров.

По его словам, российская армия проводит интенсивную чистку внутри своего войска на Запорожском направлении, поскольку имеет проблемы с мотивацией бойцов к борьбе.

Оккупанты расстреливают пленных: детали

Волонтер и активист Сергей Стерненко 30 октября сообщил, что на Токмакском направлении российские военные расстреляли группу украинских военнопленных бойцов Национальной гвардии Украины.

По словам Федорова, из открытых источников ему известно, что это произошло.

Мэр подчеркнул, что враг сейчас использует все возможные методы, чтобы сдержать Вооруженные Силы на Запорожском направлении.

Оккупанты боятся, что если не удастся держать оборону, то украинские защитники освободят Токмак, Мелитополь и другие города в этом районе.

"Мы понимаем, что враг находится в сверхагрессивном состоянии. Да, это могло происходить — расстрел наших военнопленных. В то же время оккупанты не выдерживают того натиска, который оказывают ВСУ", — констатировал Федоров.

Напомним, 4 октября Управление Верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ ООН) подтвердило подлинность видео, на котором оккупанты убили украинского военнопленного послеслов "Слава Украине". В ООН заявили о еще шести новых случаях внесудебных казней украинских пленных.