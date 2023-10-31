Взрыв на военном заводе "Урал": в РФ заявили о диверсии Украины

В Минобороны намекнули, что не сегодня-завтра на завод должна была приехать проверка относительно хищений и соответствия продукции производственным нормам.

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В России в Соликамске на заводе "Урал" 31 октября прогремел взрыв. В результате этого разрушен цех, где производили взрывчатку, и оборудование. Об этом пишет российский телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

Отмечается, что по сообщению источника в корпорации "Ростех", чрезвычайное происшествие на заводе в Солекамске могло быть враждебной диверсией.

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В РФ произошел мощный взрыв на военно-промышленном заводе "Урал" (фото, видео)

"К сожалению, пятеро сотрудников пострадали. Мы устанавливаем причины, но самое печальное — разрушенный цех и оборудование", — сказал источник в Ростехе.

Источник убежден, что происшествие на заводе — дело рук диверсантов.

Зато источники в Минобороны намекнули, что не сегодня-завтра на завод должна была приехать проверка относительно хищений и соответствия продукции производственным нормам. Собеседник дал понять, что взрыв произошел днем и никто серьезно не пострадал, а подобные случаи уже были, и комиссии Минобороны крайне редко удается приехать без предупреждения.

Также "Кремлевская табакерка" пишет, что якобы летом прошлого года летом во время мятежа главы ЧВК "Вагнер" Евгения Пригожина с территории "Урала" для него вывозили взрывчатку.

Напомним, что РФ атаковала судоремонтный завод под Одессой "искандерами". В результате атаки подверглось разрушениям административное здание на территории завода. Также была повреждена техника, специализированная в соответствии с профилем предприятия.

Ранее сообщалось, что СБУ ударила по заводу в России, который заправляет авиацию. В результате атаки беспилотника на предприятии было повреждено оборудование и загорелись резервуары с нефтью.