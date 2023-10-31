Вибух на військовому заводі "Урал": в РФ заявили про диверсію України

В Міноборони натякнули, що не сьогодні-завтра на завод мала приїхати перевірка щодо розкрадань та відповідності продукції виробничим нормам.

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В Росії в Солікамську на заводі "Урал" 31 жовтня пролунав вибух. Внаслідок цього зруйнований цех, де виробляли вибухівку, та обладнання. Про це пише російський телеграм-канал "Кремлевская табакерка".

Зазначається, що за повідомленням джерела в корпорації "Ростех", надзвичайна пригода на заводі в Солекамську могла бути ворожою диверсією.

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"На жаль, п'ятеро співробітників постраждали. Ми встановлюємо причини, але найсумніше — зруйнований цех та обладнання", — сказало джерело у Ростеху.

Джерело переконане, що подія на заводі — справа рук диверсантів.

Натомість джерела у Міноборони натякнули, що не сьогодні-завтра на завод мала приїхати перевірка щодо розкрадань та відповідності продукції виробничим нормам. Співрозмовник дав зрозуміти, що вибух стався вдень і ніхто серйозно не постраждав, а схожі випадки вже були, і комісії Міноборони вкрай рідко вдається приїхати без попередження.

Також "Кремлевская табакерка" пише, що нібито влітку минулого року влітку під час заколоту очільника ПВК "Вагнер" Євгена Пригожина з території "Уралу" для нього вивозили вибухівку.

Нагадаємо, що РФ атакувала судноремонтний завод під Одесою "іскандерами". Внаслідок атаки зазнала руйнувань адміністративна будівля на території заводу. Також було пошкоджено техніку, спеціалізовану відповідно до профілю підприємства.

Раніше повідомлялося, що СБУ вдарила по заводу в Росії, що заправляє авіацію. Внаслідок атаки безпілотника на підприємстві було пошкоджено обладнання та загорілися резервуари з нафтою.