Минобороны готовит решение проблемы с боевыми выплатами за службу в тылу (видео)

Как рассказал замминистра обороны Юрий Джигир, главная причина проблемы — это размытые формулировки.

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В Минобороны готовят системное решение проблемы с боевыми выплатами за службу в тылу. Более того, его проработка находится на финальной стадии. Об этом сообщил замминистра обороны Юрий Джигир в эфире "Радио Свобода".

По его словам, главным фактором того, почему произошла ситуация, когда 123 млн гривен боевых были выплачены военным за службу в тылу, стали нечеткие формулировки.

"Решение, которое мы предлагаем, это четкие критерии, кто и за что получает боевые выплаты", – сказал Юрий Джигир.

Представитель Минобороны также заявил, что после служебных проверок некоторые командиры уже отстранены. Также параллельно ведут расследования и правоохранительные органы.

Минобороны готовит решение проблемы с боевыми выплатами за службу в тылу

Напомним, что в Минобороны 31 октября сообщили, что в Украине более 123 миллионов гривен было выплачено дополнительное вознаграждение военнослужащим, которые не принимали участия в боевых действиях и не выполняли боевых задач. Около 60 млн. грн "боевых" было выплачено в Киеве.

Так, ведомство провело внутренний аудит в около 40 воинских частях ВСУ. По результатам проверки, были осуществлены выплаты около 60 миллионов гривен "боевых" в пунктах постоянной дислокации (ППД) в столице, а в целом более 123 миллионов гривен такого вознаграждения "выплатили людям, которые не принимали участия в боевых действиях и не выполняли боевых задач".