Міноборони готує вирішення проблеми з бойовими виплатами за службу в тилу (відео)

Як розповів заступник міністра оборони Юрій Джигир, головна причина проблеми — це розмиті формулювання.

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У Міноборони готують системне розв'язання проблеми з бойовими виплатами за службу в тилу. Ба більше, його опрацювання перебуває на фінальній стадії. Про це повідомив заступник міністра оборони Юрій Джигир в ефірі "Радіо Свобода".

За його словами, головним чинником того, чому сталася ситуація, коли 123 млн гривень бойових було виплачено військовим за службу в тилу, стали нечіткі формулювання.

"Рішення, яке ми пропонуємо, це чіткі критерії, хто і за що отримує бойові виплати", — сказав Юрій Джигир.

Представник Міноборони також заявив, що після службових перевірок деякі командири вже відсторонені. Також паралельно ведуть розслідування і правоохоронні органи.

Міноборони готує вирішення проблеми з бойовими виплатами за службу в тилу

Нагадаємо, що в Міноборони 31 жовтня повідомили, що в Україні понад 123 мільйони гривень було виплачено додаткову винагороду військовослужбовцям, які не брали участі в бойових діях і не виконували бойових завдань. Близько 60 млн грн "бойових" було виплачено в Києві.

Так, відомство провело внутрішній аудит у близько 40 військових частинах ЗСУ. За результатами перевірки, було здійснено виплати близько 60 мільйонів гривень "бойових" у пунктах постійної дислокації (ППД) у столиці, а загалом понад 123 мільйони гривень такої винагороди "виплатили людям, які не брали участі в бойових діях і не виконували бойових завдань".