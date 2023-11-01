Война добра со злом: остановка помощи Украине сделает США уязвимыми, — член Конгресса

Член Палаты представителей Крисси Хулахан считает, что неправильно, чтобы на Украину, в отличие от Израиля или Тайваня, распространялись уникальные меры по финансированию или подотчетности.

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Если США откажутся от поддержки Украины, то станут более уязвимыми. Войны в Израиле и Украине связаны между собой. Об этом написала член Палаты представителей Конгресса США Крисси Хулахан в статье для Newsweek.

По ее словам, сейчас идет война добра со злом. И в этой войне, к сожалению, люди гибнут на всех фронтах.

"Мы должны помнить легендарное прошлое Украины и Израиля, как они остаются переплетенными и почему мы разделяем нашу поддержку их борьбы за свободу", — написала она.

Хулахан считает, что неправильно, чтобы на Украину, в отличие от Израиля или Тайваня, распространялись уникальные меры по финансированию или подотчетности. Она призвала нового спикера Палаты представителей Майка Джонсона и его коллег проголосовать за финансирование, которое недавно запросил президент США Джо Байден. Речь идет о пакете в 106 млрд долларов.

"Люди воюют и гибнут на всех фронтах. Как наше прошлое связано друг с другом, так и наше коллективное будущее. Судьбы всех нас, кто ценит жизнь, свободу и демократию, связаны, и сейчас эти принципы находятся под прямой угрозой", — написала Хулахан.

Напомним, что 30 октября стало известно, что недавно избранный спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон предложил новый пакет военной помощи только Израилю. По словам журналистов, Джонсон считает, что на помощь Иерусалиму нужно выделить 14,3 млрд долларов. Соответствующий проект закона уже внесен в Конгресс, однако инициатива столкнется с серьезным сопротивлением со стороны многих других законодателей.